Arda Turan emniyette ifade verdi!

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından gittiği hastanede tabancasının ateş alması nedeniyle emniyette ifade verdi.

Arda Turan: "Ben de şikayetçiyim"

Arda Turan ifadesinde, "Ben de şikayetçiyim." dedi ve silahı polise teslim ederek emniyetten ayrıldı. Silahın incelemede olduğu kaydedildi.

İŞTE ARDA TURAN'IN İFADESİ

Türkiye’nin konuştuğu taciz iddiası ve kavga olayının taraflarından Arda Turan’ın ifadesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. İfadesine Turan, hastaneye ‘taciz’ iddiasını duyduktan sonra bunun doğru olmadığını anlatmak ve konuyu ‘aydınlatmak’ için gittiğini iddia etti.

"Kendime yediremedim"

Arda Turan’ın ifadesindeki iddiasına göre olaylar şöyle gelişti: Emirgan’daki mekânda arbede yaşandıktan sonra Berkay hastaneye gitti. Daha sonra Arda Turan’a oradaki arkadaşları Özlem Ada Şahin’e “Çok güzel kızsın, evli olmasam seni kaçırmazdım” dediğini, kavganın sebebinin de bu olduğunu duyduklarını söyledi. İfadesinde Berkay’ın eşini tanımadığını söyleyen, böyle birşey olmadığı için kendisine yediremediğini, olayı aydınlatmak için hastaneye gittiğini anlatan Arda Turan, devamında Berkay Şahin’e iddianın kesinlikle doğru olmadığını, ortada bir yanlış anlaşılma olabileceğini söyledi.

"Al beni vur"

Daha sonra da “İnanmıyorsan al bu silahı beni vur” diyerek yanındaki silahı Berkay Şahin’e uzattı. Bunun üzerine Berkay Şahin de ‘Manyak mısın, öyle şey olur mu!’ diyerek “Kaptan” diye hitap ettiği Arda Turan’a tepki gösterdi. Turan, silahı beline koyarken de silah kazara ateş aldı. Arda Turan’ın iddiasına göre kendisi orada Berkay’dan eğer böyle bir yanlış anlaşılma olduysa diye özür diledi ve konu kapandı. Turan, ifadesinde kendisine iftira atıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

"Hastaneden beni aradı"

Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin de daha önce basına verdiği beyanların paralelinde bir ifade verdi. Ayrıca eşinin hastaneden kendisini aradığını, Arda Turan’ın yanında olduğunu ve özür dilediğini kendisine söylediğini de anlattı. Özlem Ada Şahin de Arda Turan’dan şikâyetçi oldu.

Silahı ateş aldı

Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından gittiği hastanede tabancasının ateş aldığı öğrenildi.

Hastanede sabah mesaiye başlayan servis görevlileri fotokopi makinası ve zeminde mermi girişi gördüler. Olaydan saatler sonra mermi izini ve boş kovanı gören çalışanların haber vermesi üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastaneye geldi.

Yapılan araştırmada 'silahla ateş etme olayı'nın polise bildirilmediği tespit edildi. Hastanenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, ateş edilme anının kamera açısı dışında olduğunu ancak Arda Turan'ın elinde tabancayla yürürken görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine hastanenin o geceki güvenlik amirine de olayı saklamaktan dolayı işlem yapıldı.

Olayla ilgili olarak savcılığın, Arda Turan hakkında "kasten yaralama" ve "silahla tehdit"ten işlem yapılması, olaya şahit olan Berkay Şahin'in eşi Özlem ve şarkıcı Murat Dalkılıç'ın da ifadelerinin alınması talep edildi.

Berkay Şahin: "Şikayetçiyim"

Arda Turan’ın bir eğlence mekânında şarkıcı Berkay Şahin'in burnunu kırması ve Şahin'e kaldırıldığı hastanede silah çekmesine ilişkin soruşturmada tarafların ifadesi alındı. Berkay Şahin ifadesinde yaşananları anlatarak "Şikayetçiyim." dedi.

Soruşturma kapsamında Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’in ve olay yerinde olan bazı şahitlerin de ifadeleri alındı. Özlem Ada Şahin basına yaptığı açıklamada Arda Turan'ın kendisine laf attığını ve kavganın da bu yüzden çıktığını iddia etmişti.

Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptı

Milli futbolcu Arda Turan ile ünlü sanatçı Berkay Şahin arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer bir basın açıklaması yaptı. Mermer, çeşitli iddialarla gündeme gelen olaya ilişkin müvekkilinin şu ana kadarki açıklamalarının geçerli olduğunu söyledi.

Arda Turan'ın, Berkay'ın tedavi olduğu hastanede üzerindeki silahı birkaç el ateşlediğini ve konunun adli makamlara intikal ettiğini ifade etti. Avukat Mermer, milli futbolcunun şu sıralarda emniyette ifade verdiğini açıkladı.

İŞTE POLİS TUTANAĞI

ARNAVUTKÖY

SUÇ NO: 1010

KASTEN YARALAMA - TEHDİT

Olayın özeti

10.10.2018 günü saat 13:30 sıralarında idaremiz Liv Hospital hastanesinde silah ile ateş etme olayı olduğu bildirilmesi üzerine hastaneye geçilmiş, burada görevliler ile yapılan görüşmede 10.10.2018 günü saat 05:30 sıralarında Arda TURAN ile Berkay ŞAHİN isimli şahıslar hastanenin acil servisine geldikleri, şahısların alkollü ve gergin oldukları, Arda Turan'ın belinde kabarıklık olduğu Özel güvenlik görevlileri tarafından gözlenmiş, şahıslar görevlilere hitaben herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söylemişler. Acile yakın yerde Check-Up servisine girmişler. Burada konuştukları esnada Murat DALKILIÇ isimli şahsın muayanesi yapılmış, adli rapor düzenlenmiş, ayrıca şahısların tartışığı yerin çalışmaları mesai başladığında zeminde ve fotokopi cihazında isabet ile mermi çekirdeği bulmuş, ancak yaşanan tüm olaylar herhangi bir polisin merkezine bilgi verilmemiş.

10.10.2018 tarih ve 07:45 saatli adli rapor incelendiğinde Berkay ŞAHİN isimli şahsın burnunun kırık olduğu tespit edilmiş, hastane görevlilerinin Arda TURAN isimli şahsın muayene edilmemiş olduğu tarafımıza beyan edilmiştir. Olay esnasında hastanede Amir konumunda Özel güvenlik görevlisi Harun AKTAŞ isimli şahsın olduğu anlaşılmış, hastanenin kamera görüntüleri incelendiğinde Arda TURAN isimli şahsın elinde siyah renkli tabanca olduğu izlenmiş, silahın ateş alma anı kamerada tespit edilememiş, olayın gerçekleştiği zeminde yerde bir isabet, fotokopi makinesinde bir adet, ayrıca bir adet mermi çekirdeği olay yeri inceleme ekibi tarafından muhafaza altına alınmıştır.

Kasten yaralama olayının Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi Saf sokak N:39 Sayılı içkili eğlence yerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay günü Beşiktaş Cumhuriyet Savcısı Utku KİBRİTÇİOĞLU'na anlatılmış, kasten yaralama silahla tehdit ceraim verilmesi Arda TURAN isimli şahsın yakalanması, tabancanın bulunması için çalışma yapılmasını, Berkay ŞAHİN'in müşteki eşi Özlem ŞAHİN'in ve Murat DALKILIÇ isimli şahısların bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması, olay yeri inceleme Berkay ŞAHİN'in in eşi olan Özlem ŞAHİN'in beyanında cinsel taciz mevzusu geçtiyse, bu konuyla ilgili tekrar Cumhuriyet Savcısından talimat alınmasını, konuyla ilgili gelişme olursa tekrar Cumhuriyet Savcısından talimat alınmasını talimatlarını vermiş, ayrıca talimatların devamında hastanenin özel güvenlik görevlisi Harun AKTAY isimli şahsa suç bildirmemekten ayrı bir tahkikat evrakı hazırlanmasını, ikmalen gönderilmesi talimatlarını vermiştir. Müşteki Berkay ŞAHİN'in hastaneden darp edildiğine dair doktor raporu temin edilmiş, tahkikata başlanmıştır.