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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Ayhan Akman açıkladı! "Arda'nın ateşi 39'lara çıkıyor"
18.11.2020 - 21:50 |

Son Dakika | Ayhan Akman açıkladı! "Arda'nın ateşi 39'lara çıkıyor"

Yorumcu Ayhan Akman, koronavirüse yakalanan Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Son Dakika | Ayhan Akman açıkladı! "Arda'nın ateşi 39'lara çıkıyor"
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Futbol yorumcusu Ayhan Akman, koronavirüse yakalanan Galatasaraylı Arda Turan'ın son durumunu anlattı.

TRT Spor'da konuşan Akman, Galatasaray kaptanının durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Ayhan Akman, Arda Turan'la ilgili; "Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum. İnşallah toparlayacak." açıklamasında bulundu.

Son Dakika | Ayhan Akman açıkladı Ardanın ateşi 39lara çıkıyor

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