Son Dakika | Ayhan Akman açıkladı! "Arda'nın ateşi 39'lara çıkıyor"

Futbol yorumcusu Ayhan Akman, koronavirüse yakalanan Galatasaraylı Arda Turan'ın son durumunu anlattı.

TRT Spor'da konuşan Akman, Galatasaray kaptanının durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Ayhan Akman, Arda Turan'la ilgili; "Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum. İnşallah toparlayacak." açıklamasında bulundu.