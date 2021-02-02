Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek
02.02.2021 - 20:36 | | ANKARA (AA) -

Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek

Arjantin Süper Ligi takımlarından Boca Juniors, Manchester United'ın savunma oyuncusu Marcos Rojo'yu renklerine bağladı.

Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından 30 yaşındaki Arjantinli mili futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Rojo; Estudiantes, Spartak Moskova ve Sporting Lizbon kulüplerinde oynadıktan sonra 2014 yazında Manchester United'a transfer olmuştu.

Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayabilen Rojo, 2018'de 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Manchester United'da 2019'un kasım ayından beri forma şansı bulamıyordu.

Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek

Altay Bayındır:" Takıma katkı sağladıysam, galibiyette payım varsa ne mutlu bana"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Somali Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret
    Somali Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret
  2. Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek
    Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek
  3. A Milliler'de hedef Litvanya galibiyeti
    A Milliler'de hedef Litvanya galibiyeti
  4. Şampiyonlar Ligi'nde play-off grupları belirlendi
    Şampiyonlar Ligi'nde play-off grupları belirlendi
  5. 'Gustavo çıktıktan sonra baskı yedik'
    'Gustavo çıktıktan sonra baskı yedik'
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erol Bulut: Gustavo çıktıktan sonra baskı yedik

Erol Bulut: Gustavo çıktıktan sonra baskı yedik

Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi

Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Son dakika haberleri - Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme

Son dakika haberleri - Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet