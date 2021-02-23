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23.02.2021 - 11:10 | | AA

Arkas Spor erteleme maçında sahaya çıkıyor

Arkas Spor, erteleme maçında yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak

Arkas Spor erteleme maçında sahaya çıkıyor
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor yarın Bursa'da karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'dan galibiyetle dönerek normal sezonda son haftaya daha da moralli girmek istediklerini belirtti.

Her zaman olduğu gibi sahaya galibiyet için çıkacaklarını bildiren Özden, "Altekma galibiyetini Bursa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor mücadelesi yarın saat 15.00'te başlayacak.

Arkas Spor, son 2 maçı öncesinde sıralamada 62 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

Arkas Spor erteleme maçında sahaya çıkıyor

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