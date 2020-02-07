Arsenal ve Cheslea, Orkun Kökçü transferi için yarışıyor

Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Feyenoord'da gösterdiği etkili performansla devlerin radarına takılan Orkun Kökçü için iki İngiliz ekibi yarış halinde. Londra'nın iki dev kulübü Arsenal ve Chelsea, 19 yaşındaki Türk oyuncuyu kadrosuna katmak için yarış halinde.

Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın EURO 2020 öncesi mutlaka kadroda görmek istediği Orkun Kökçü için Chelsea de devreye girdi. Mavilerin transfer yasağını kaldırmasının ardından özellikle gelecek vadeden oyunculara yönelmesinin ardından radara takılan ilk isim Orkun Kökçü oldu.

İki Londra ekibinin bu yaz Orkun Kökçü transferinde karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Orkun'un bu yaz düzenlenecek EURO 2020'de A Milli Takım'ın formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Orkun Kökçü'nün Feyenoord ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 19 yaşındaki genç yıldız bu sezon Feyenoord forması ile çıktığı 29 karşılaşmada 3 gol atıp 4 asist yaptı.