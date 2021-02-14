Arsenal'de Aubameyang ÅŸov yaptÄ±!

Ä°ngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasÄ±nda Leeds United'Ä± 4-2 yendi.Â

Premier Lig'in 24. haftasÄ±nda Arsenal, Emirates StadÄ±'nda Leeds United'Ä± konuk etti.Â

Arsenal, ikincisi penaltÄ±dan olmak Ã¼zere 13, 41 ve 47. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 45. dakikada Hector Bellerin'in attÄ±ÄŸÄ± gollerle 4-2 galip geldi. Konuk takÄ±mÄ±n gollerini 58. dakikada Pascal Struijk ve 69. dakikada Helder Costa kaydetti.Â

Ã–te yandan Gabonlu golcÃ¼ futbolcu Aubameyang, Premier Lig kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptÄ±.Â

Ligde 3 hafta sonra kazanan Arsenal, 34 puanla 10. sÄ±raya Ã§Ä±ktÄ±. Leeds United ise 32 puanla 11. sÄ±rada yer aldÄ±.