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26.02.2020 - 15:40 |

Aston Villa, Trabzonspor'un yıldızı Daniel Sturridge ile ilgileniyor

İngiltere Premier Lig'i ekiplerinden Aston Villa, Trabzonspor'un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge ile ilgileniyor.

Aston Villa, Trabzonspor'un yıldızı Daniel Sturridge ile ilgileniyor
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Sezon başında Liverpool ile sözleşmesi sona ermesinin ardından Trabzonspor'a transfer olan Daniel Sturridge ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Birmingham Mail'de yer alan habere göre, Aston Villa yaz transfer döneminde Daniel Sturridge için resmi girişimlerde bulunacak.

Aston Villa'nın radarında olan golcü oyuncu için sağlık raporlarının hazırlandığı öğrenildi. Trabzonspor'da Aralık ayından beri sadece 3 karşılaşmaya çıkan İngiliz futbolcunun kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirileceği ifade edildi.

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Aston Villa'nın golcü oyuncusu Wesley sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalan kısmında forma giyemezken, Villa yönetimi önümüzdeki sezon için alternatifli bir kadro planlaması içinde olduğu öğrenildi.

Aston Villa, Trabzonsporun yıldızı Daniel Sturridge ile ilgileniyor

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