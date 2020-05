At Yarışları ne zaman başlayacak? Haziran ayında at yarışları başlayacak mı?

At Yarışları ne zaman başlayacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 28 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısında 1 Haziran tarihinden itibaren açılacak olan işletmeler ve kuruluşlar tek tek açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından at yarışı severler at yarışları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki at yarışları ne zaman başlayacak?

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."