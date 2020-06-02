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02.06.2020 - 12:35 | | İSTANBUL (AA)

At yarışlarında Gazi Koşusu, 30 Ağustos'ta yapılacak

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Gazi Koşusu'nun 30 Ağustos tarihinde yapılacağını duyurdu.

At yarışlarında Gazi Koşusu, 30 Ağustos'ta yapılacak
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TJK'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yarışlar 10 Haziran Çarşamba günü başlayacak. 

TJK, 428 yarış gününün yer aldığı 2020 yılı revize yarış programını da açıkladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 94. kez piste çıkacak.

TJK'nın belirlediği programa göre, TBMM Koşusu 4 Temmuz'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 25 Temmuz'da, Uluslararası Yarış Festivali 24 ve 25 Ekim'de, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları ise 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

At yarışlarında Gazi Koşusu, 30 Ağustosta yapılacak

  

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