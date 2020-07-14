Atalanta - Brescia maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Gian Piero Gasperini ile birlikte göze hoş gelen futbol ortaya koyan Atalanta, pandemi arasından sonra üst üste 6 galibiyet alıp Juventus karşısına çıktı ve onlara da oldukça zor anlar yaşatmasına rağmen 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. O maçı kaçıran sol bek Robin Gosens, Brescia karşısında da forma giyemeyecek. Takımda başka eksik yok, sol tarafı bir kez daha Timothy Castagne idare edecek. Juventus maçında oyuna sonradan dahil olan Mario Pasalic ile Luis Muriel'i Brescia karşısında ilk 11'de görebiliriz...

Brescia ise koronavirüs salgını arasından döndükten sonra çıktığı 6 lig maçında sadece 5 puan toplayabildi ve 19. sıraya takılıp kaldı! Savunmadan Andrea Cistana ve orta sahadan Dimitri Bisoli'nin sakatlıkları sürüyor. Roma maçıyla sahalara geri dönen Jhon Chancellor, stoperde Andrea Papetti'ye eşlik etmeye devam edecek. Merkez orta sahadaki duruşu ve oyun görüşüyle dikkat çeken 2000'li Sandro Tonali, sene sonunda muhtemelen daha büyük bir kulübe transferini gerçekleştirecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atalanta ligde oynadığı son 10 iç saha maçının 8'ini kazandı. (1 beraberlik - 1 mağlubiyet)

- Brescia deplasmanda oynadığı son 8 lig maçını kazanamadı. (2 beraberlik - 6 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Atalanta 3.5 ÜST" oldu! %25'lik kesim küme düşme potasındaki Brescia karşısında ev sahibinin en az 4 gol bulmasını bekliyor... %19'luk kesim ise daha garantiye gidip "Atalanta Kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve La Dea'nın galip geleceğini düşünüyor.