Atalanta rakiplerine gol olup yağıyor: 5-2

Skorer - Serie A'da Atalanta önüne gelene gol yağdırıyor...

Gasperini'nin öğrencileri kendi sahasında Cagliari'yi de 5-2'lik skorla devirdi, İtalya Ligi'nde firesiz yoluna devam etti.

Atalanta'nın gollerini Luis Muriel, Papu Gomez, Pasalic, Zapata ve Lammers attı. Konuk takımın sayıları yeni transfer Godin ve Pedro'dan geldi. Mavi-siyahlı takım Torino'yu 4-2, Lazio'yu ise 4-1 mağlup etmişti. Liderlik koltuğuna oturan Atalanta 3 hafta sonunda 13 kez rakip ağları salladı.