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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Atalanta rakiplerine gol olup yağıyor: 5-2
04.10.2020 - 15:33 |

Atalanta rakiplerine gol olup yağıyor: 5-2

İtalya Ligi'ne fırtına gibi giren Atalanta kendi sahasında Cagliari'yi de dağıttı: 5-2.

Atalanta rakiplerine gol olup yağıyor: 5-2
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Skorer - Serie A'da Atalanta önüne gelene gol yağdırıyor...

Gasperini'nin öğrencileri kendi sahasında Cagliari'yi de 5-2'lik skorla devirdi, İtalya Ligi'nde firesiz yoluna devam etti.

Atalanta'nın gollerini Luis Muriel, Papu Gomez, Pasalic, Zapata ve Lammers attı. Konuk takımın sayıları yeni transfer Godin ve Pedro'dan geldi. Mavi-siyahlı takım Torino'yu 4-2, Lazio'yu ise 4-1 mağlup etmişti. Liderlik koltuğuna oturan Atalanta 3 hafta sonunda 13 kez rakip ağları salladı.

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Atalanta rakiplerine gol olup yağıyor: 5-2

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