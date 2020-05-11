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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti
11.05.2020 - 15:20 |

Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti

Koronavirüs sebebiyle kötü günler geçiren futbola bir acı haber de İtalya'dan geldi. Atalanta'nın 19 yaşındaki futbolcusu Andrea Rinaldi, beyin anevrizması nedeniyle hayatını kaybetti.

Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti
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Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Koronavirüs nedeniyle zor durumda olan futbolda bir kötü haber daha geldi. İtalya'da Atalanta forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrea Rinaldi, hayatını kaybetti.

3 gün önce beyin anevrizması yani beyindeki kan damarlarının zayıflamasıyla bir balon gibi genişlemesi ve yırtılması nedeniyle hemen yoğun bakıma alınan Rinaldi, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Andrea Rinaldi'nin vefat haberi ailesi tarafından duyuruldu. Atalanta'nın genç oyuncusu bu sezon Serie D takımlarından Legnano AC'de kiralık oynuyordu.

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Atalantada forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti

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