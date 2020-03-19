TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, GalatasaraylÄ± futbolcu Atalay Babacan'a hakeme sÃ¶zle hakaret etmesi nedeniyle verilen 3 maÃ§lÄ±k cezayÄ± 2 maÃ§a indirirken, Demir Grup Sivasspor'a stadyuma usulsÃ¼z seyirci alÄ±nmasÄ± nedeniyle verilen 100 bin TL'lik para cezasÄ±nÄ± onadÄ±.

Tahkim Kurulu'nun aldÄ±ÄŸÄ± kararlar ÅŸu ÅŸekilde:Â

1. E.2020/107- K.2020/ 108

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Tepecik Spor A.Åž'nin futbolcusu Emirhan Emir ile ilgili PFDK'nÄ±n 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/755 K.2019-2020/875 sayÄ±lÄ± kararÄ±na itirazÄ± incelendiYapÄ±lan mÃ¼zakere neticesinde;

- BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Tepecik Spor A.Åž'nin futbolcusu Emirhan Emir'in rakip takÄ±m mensuplarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle FTD'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarÄ±nca 5 resmi mÃ¼sabakadan men ve 1.500,00 TL para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nda sÃ¼but,hukuki niteleme ve cezanÄ±n tayini bakÄ±mÄ±ndan bir isabetsizlik bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, baÅŸvurunun reddi ile cezanÄ±n onanmasÄ±na, oybirliÄŸi ile,

2. E.2020/108- K.2020/ 109

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Åž.'nin futbolcusu Brahim Darri ile ilgili PFDK'nÄ±n 17.03.2020 tarihli E.2019-2020/763 K.2019-2020/906 sayÄ±lÄ± kararÄ±na itirazÄ± incelendi. YapÄ±lan mÃ¼zakere neticesinde;

- Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Åž.'nin futbolcusu Brahim Darri'nin ihraÃ§ sonrasÄ± mÃ¼sabaka hakemine yÃ¶nelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hakaretleri nedeniyle FTD'nin 36/1-a, 36/2 ve 35/4 maddeleri uyarÄ±nca 1 resmi mÃ¼sabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nda sÃ¼but,hukuki niteleme ve cezanÄ±n tayini bakÄ±mÄ±ndan bir isabetsizlik bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, baÅŸvurunun reddi ile cezanÄ±n onanmasÄ±na, oybirliÄŸi ile,

3. E.2020/109- K.2020/110

Demir Grup Sivas Spor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n PFDK'nÄ±n 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/738 K.2019-2020/878 sayÄ±lÄ± kararÄ±na itirazÄ± incelendi.YapÄ±lan mÃ¼zakere neticesinde;

- Demir Grup Sivas Spor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n stadyuma usulsÃ¼z seyirci alÄ±nmasÄ± nedeniyle FTD'nin 49/1. maddesi uyarÄ±nca 100.000,00 TL para cezasÄ± cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nda sÃ¼but, hukuki niteleme ve cezanÄ±n tayini bakÄ±mÄ±ndan bir isabetsizlik bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, baÅŸvurunun reddi ile cezanÄ±n onanmasÄ±na, oybirliÄŸi ile,

4. E.2020/110- K.2020/111

Kocaeli Spor KulÃ¼bÃ¼ DerneÄŸi'nin PFDK'nÄ±n 05.03.2020 tarih ve E.2018-2019/723 K.2018-2019/ 858 sayÄ±lÄ± kararÄ±na itirazÄ± incelendi. Tahkim Kurulu TalimatÄ±'nÄ±n 7. maddesi uyarÄ±nca baÅŸvurunun sÃ¼resinde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. YapÄ±lan mÃ¼zakere neticesinde; baÅŸvurunun sÃ¼re yÃ¶nÃ¼nden reddine, oybirliÄŸi ile,

5. E.2020/111- K.2020/112

Galatasaray Sportif SÄ±nai ve Ticaret YatÄ±rÄ±m A.Åž.'nin futbolcusu Atalay Babacan ile ilgili AFDK'nÄ±n 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/1387 K.2019-2020/1765 sayÄ±lÄ± kararÄ±na itirazÄ± incelendi. YapÄ±lan mÃ¼zakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif SÄ±nai ve Ticaret YatÄ±rÄ±m A.Åž.'nin futbolcusu Atalay Babacan'Ä±n hakeme sÃ¶zle hakaret etmesi nedeniyle FTD'nin 41/1-a maddesi uyarÄ±nca verilen 3 resmi mÃ¼sabakadan men cezasÄ±nÄ±n; 2 resmi mÃ¼sabakadan men cezasÄ± ÅŸeklinde dÃ¼zeltilmesine oybirliÄŸi ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliÄŸi ile,

6. E.2020/112- K.2020/113

Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 88/3. maddesi uyarÄ±nca, AFDK'nÄ±n 16.03.2020 tarih ve E.2019-2020/1370 -K.2019-2020/1784 sayÄ±lÄ± kararÄ± incelendi. YapÄ±lan mÃ¼zakere neticesinde; AntrenÃ¶r Hamit AlataÅŸ'Ä±n, kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± iki yÄ±ldan fazla bir sÃ¼re ile hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildiÄŸinden FDT'nin 60. maddesi uyarÄ±nca sÃ¼rekli hak mahrumiyeti cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nda sÃ¼but, hukuki niteleme ve cezanÄ±n tayini bakÄ±mÄ±ndan bir isabetsizlik bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan cezanÄ±n onanmasÄ±na, oybirliÄŸi ile,

7. E.2020/113- K.2020/114

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Spor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n PFDK'nÄ±n 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/733 K.2019-2020/881 sayÄ±lÄ± kararÄ±na itirazÄ± incelendi. YapÄ±lan mÃ¼zakere neticesinde;

- MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Spor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n 1. GÃ¼venlik bariyeri dahilinde yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ haricinde rÃ¶portaj verilmesinden dolayÄ± SÃ¼per Lig ve TFF 1. Lig YayÄ±n TalimatÄ±nÄ±n 8/13. maddesi uyarÄ±nca 150.000,00TL para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nda sÃ¼but, hukuki niteleme ve cezanÄ±n tayini bakÄ±mÄ±ndan bir isabetsizlik bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, baÅŸvurunun reddi ile cezanÄ±n onanmasÄ±na, oybirliÄŸi ile, Karar verilmiÅŸtir."

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