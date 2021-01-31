Atiba Hutchinson: Bu maçtan öğrenecek çok şey var

Atiba Hutchinson'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bugün istediğimiz performansı göstremedik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Eskiden beri oynadığımız futbolu oynayamadık. Gol pozisyonları bulduk ama kullanamadık. Oyunu kontrol etmek istedik. Biz de olsun diye çok uğraştık. Top bizdeyken rakibin kontrataklarına karşı önlem almakta zorlandık. Bunu eksik yaptık. Bu maçtan öğrenecek çok şey var. Daha akıllı, dikkatli oynamamız gerekiyordu. Bundan sonra böyle oynamamız gerekiyor belki. Yaratıcılık eksikliği yoktu bence. Sadece girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Küçük şeyler skora etki etti bence."