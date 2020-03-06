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06.03.2020 - 22:18 |

Atiba'dan 37 yaş cevabı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken maç sonu 37 yaşındaki Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken maç sonu Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu.

"Daha fazla gol atmaya çalıştık ama başaramadık"
"Çok önemli bir maçtı. Alanyaspor gibi zor bir deplasman maçını kazandıktan sonra burada kazanmamak üzücü olurdu. İyi başladık, erken bir gol bulduk, sonra daha fazla gol atmaya çalıştık ama başaramadık."

Yaşıyla ilgili soruya Kanadalı yıldız, "Bu seviyede oynayabildiğim için çok müteşekkirim. Ne olursa olsun çalışmayı bırakmamak lazım. Bu tek kişi değil, ne görüyorsanız saha içinde takım halinde yapıyoruz bazı şeyleri. Fotoğrafın bütününe bakmanız lazım." cevabını verdi.

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Atibadan 37 yaş cevabı

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