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22.03.2018 - 15:32 |

Atiker Konyaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Atiker Konyaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

Koordineli ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam ederken, çabukluk hareketleri ile sona erdi.

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