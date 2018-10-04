Atiker Konyaspor, Yatabare ile daha güçlü

Geçen sezona Kardemir Karabükspor'da başlayan ve 15 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran futbolcu, Atiker Konyaspor'da çıktığı 5 maçta ise hiç gol atamadan sezonu kapatmıştı

Bu sezon yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör değişikliğinin ardından daha çok forma şansı bulan ve bütün maçlarda ilk 11'de yer alan Yatabare, toplam 630 dakika süre aldı.

Takımına 7 maçta 4 golle katkı yapan Yatabare, geçen sezon yaşadığı şansızlıkları unutturdu.

Gol attığı maçlarda 6 puan

Yatabare'nin gol attığı maçlarda yeşil beyazlılar, 6 puan topladı. Konyaspor'un ligin ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydeden Yatabare, altıncı haftada deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmada rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Malili oyuncu, geçen hafta deplasmanda Göztepe karşısında 1 gol atmasına rağmen takımının sahadan yenik ayrılmasına mani olamadı.

Ligde 11 puanı bulunan Konyaspor, Yatabare'nin gol attığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Attığı 4 golle takımının en golcü oyuncusu olan Yatabare'yi, 3 golle Ömer Ali Şahiner takip ediyor.

"Daha fazla gol atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum"

Yatabare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Ligin geri kalan bölümünde de bu şekilde devam etmek istediğini ifade eden Yatabare, şunları söyledi:

"İnşallah takım olarak güzel oynamaya devam eder ve ligde daha iyi yerlere geliriz. Kişisel olarak bakıldığında da sakatlığımdan sonra lige böyle bir geri dönüş yaptığım ve şimdiye kadar 4 gol attığım için çok mutluyum. Bu şekilde devam edip, takımıma ve arkadaşlarıma katkıda bulunmayı ümit ediyorum. Açıkçası gol krallığı için bir hedefim yok. Asıl hedefim takımıma katkıda bulunup, mümkün olduğu kadar gol atabilmek. Elimden geldiğince daha fazla gol atıp daha iyi performans sergileyerek takımıma katkı sağlamayı düşünüyorum."

Yatabare, Konyaspor'da her şeyin çok güzel olduğunu ve takım olarak aynı hedefler doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili de değerlendirmede bulunan Yatabare, "Rıza hocamız bana çok güven veriyor. Sakatlığımdan sonra geri dönmek çok zordu. Ama şu an her şey iyi gidiyor. Ben de hocama bu güveninin karşılığını vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yatabare her açıdan mükemmel"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Yatabare'nin performansından çok memnun olduğunu ifade etti.

Konyaspor'da çok iyi bir ortamın bulunduğuna değinen Çalımbay, "Yatabare'nin gol atıp atmaması önemli değil. Ama çok memnunum. Çok iyi bir profesyonel. İşini çok seviyor. Her açıdan mükemmel. Aslında takımımın hepsinden memnunum. Çalışma ortamımız, her şeyimiz gayet iyi. İnşallah daha iyi olacağız. Çünkü iyi oynuyoruz, kesinlikle kötü oynamıyoruz. Daha iyi oynayacağız." şeklinde konuştu.