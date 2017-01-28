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28.01.2017 - 12:27 | | İHA

Atiker Konyaspor'dan ayrılık açıklaması

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, hiçbir futbolcularının takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını belirterek, mevcut kadro ile yollarına devam edeceklerini söyledi.

Atiker Konyaspor'dan ayrılık açıklaması
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Konyaspor’da bazı futbolcuların ara transfer döneminde takımdan ayrılacağına yönelik çıkan haberlere Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaparak cevap verdi.

Ömer Korkmaz'ın açıklaması şöyle:

“Ara transfer döneminde 4-5 futbolcumuza farklı kanallar vasıtasıyla yapılan teklifler kulübümüzün dünden bugüne geldiği noktayı belirginleştirme anlamında bizleri mutlu etmiştir. Ancak an itibariyle hiçbir futbolcumuzun takımımızdan ayrılması söz konusu değildir. Mevcut kadromuzu koruyarak, gelecek sezonda Avrupa’da yer almayı hedeflemekteyiz. Bununla birlikte Konyasporumuzun menfaatleri her şeyin üzerinde gelmektedir. Teklifler bu menfaatler doğrultusunda gerçekleşirse yönetim olarak otururuz bunu değerlendiririz. Lakin mevcut kadromuzla yolumuza devam edileceğinin bilinmesini isteriz. Taraftarlarımız müsterih olsunlar."

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