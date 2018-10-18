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18.10.2018 - 15:14 |

Atiker Konyaspor'dan otizm vakfına destek

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının gelirini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'na (SOBE) bağışladı.

Atiker Konyaspor'dan otizm vakfına destek
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Atiker Konyaspor'da maç öncesi yapılan açıklamada, masraflar çıktıktan sonra bu maçın bilet satış gelirlerini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'na (SOBE) bağışlanacağını açıklanmıştı. Konyasporlu yöneticiler temsili olarak hazırlanan 350 bin TL tutarındaki çeki düzenlenen törenle bugün vakıf yöneticilerine teslim etti.

Törende konuşan ikinci başkan Selçuk Aksoy, "Biz yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla Fenerbahçe maçı bilet satış gelirlerini SOBE Vakfı'na bağışlayacağımızı taahhüt etmiştik. Bugün de Konyaspor adına sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi için buradayız. Camiamız adına son derece mutluyuz gururluyuz. Bununla beraber SOBE'nin oluşmasında SOBE'nin ilk mimarı olan bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı'ya ayrıca vakıf başkanımız Sayın Mustafa Ak'a ve yönetim kurulundaki tüm üyelere buraya verdikleri emekten dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Bizim görevimiz taraftarlarımızın vermiş olduğu desteği bir köprü vazifesi yaparak SOBE'ye aktarmaktı. Umarım bunda da başarılı olmuşuzdur. Bu vesileyle de Konya'daki tüm hayırseverleri SOBE'ye davet ediyorum. Buranın farkındalığını artması için burada vakıf adına çalışan iş adamlarına da destek olmaları gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Umarım amacımız yerine ulaşır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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