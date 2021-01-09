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09.01.2021 - 12:03 |

Atletico Madrid maçı kardan dolayı iptal

La Liga’da bugün 18.15’de oynanması gereken Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı Madrid’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Atletico Madrid maçı kardan dolayı iptal
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İspanya’daki olumsuz hava koşulları ülkedeki futbol maçlarını da etkiledi.

Madrid havaalanına iniş yapılamadığı için dün Moskova’da Rusya milli takımı ile karşılaşan İspanya hentbol milli takımı da ülkeye dönemedi. Marca gazetesi İspanya Milli Takımı’nın İstanbul’da bekletildiğini duyurdu.

Atletico Madrid maçı kardan dolayı iptal

Maç Özeti: Rangers 4-0 Aberdeen
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