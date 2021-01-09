Atletico Madrid maçı kardan dolayı iptal

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

İspanya’daki olumsuz hava koşulları ülkedeki futbol maçlarını da etkiledi.

Madrid havaalanına iniş yapılamadığı için dün Moskova’da Rusya milli takımı ile karşılaşan İspanya hentbol milli takımı da ülkeye dönemedi. Marca gazetesi İspanya Milli Takımı’nın İstanbul’da bekletildiğini duyurdu.