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22.09.2020 - 15:15 | | AA

Atletico Madridli Gimenez'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Jose Maria Gimenez, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Atletico Madridli Gimenez'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kulüpten yapılan açıklamada, A takım ve teknik ekibe dün Kovid-19 testi yapıldığı ve 25 yaşındaki Gimenez'in test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Uruguaylı futbolcunun evinde karantinaya alındığı ve La Liga protokolleri gereği takımın bir sonraki antrenmanının bireysel olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Atletico Madridli Gimenezin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Diego costa ve Atlético Madrid RB Leipzig Maçı Hazırlıklarına Başladı

 

Maç Özeti: Club America 1-0 Chivas Guadalajara
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