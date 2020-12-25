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25.12.2020 - 22:13 | | DHA

ATP Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek

Senenin ilk ATP turnuvası Antalya Open 5-13 Ocak 2021 tarihleri arasında Limak Arcadia Sport Resort'te Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşecek.

ATP Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek
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Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesinde oyuncular için ciddi sınavlardan biri olacak ve bu yıl sert zeminde gerçekleşecek Antalya Open güçlü katılımcı listesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sene dünya 10 numarası İtalyan raket Matteo Berrettini'nin 1 numaralı seri başı olarak yer alacağı Antalya Open'da ana tabloda bütün katılımcılar ilk 100'de yer alıyor.

Erkekler klasmanında dünya sıralamasının ilk 50 basamağında yer alan tam 11 raketin mücadele edeceği  Antalya Open'da ayrıca; dünya 15 numarası Belçikalı raket David Goffin, dünya 17 numarası 9 ATP şampiyonluğu bulunan Fabio Fognini de şampiyonluk kovalayacak. Klasmanın 23. basamağındaki Alex de Minaur, 24 numara Borna Coric, 28 numara Benoit Paire, 36 numara Jan-Lennard  Struff, 37 numara Jannick Sinner da Antalya'da kupa için mücadele edecek seri başı raketler arasında. Milli takımımızın yıldız isimleri de bu dev organizasyonda şampiyonluk için korta çıkacak.

Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlenecek turnuvada 5-6 Ocak'ta eleme müsabakaları, 7-13 Ocak tarihleri arasında ana tablo maçları oynanacak. Spor turizminin önemli şehirlerinden biri olan Antalya'da gerçekleşecek turnuva çeyrek finallerden itibaren TRT Spor 2 ekranlarından tenisseverlerle buluşacak.

ATP Ocakta Antalyada düzenlenecek

TTF BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: PANDEMİ DÖNEMİNDE MUHTEŞEM BİR KATILIM

Türkiye Tenis Federasyonu'nun atılımları sonucunda Türkiye'nin artık düzenlediği uluslararası turnuvaların niteliği ve niceliği ile tam anlamıyla bir tenis ülkesi haline geldiğini belirten TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "5 Ocak'ta başlayacak Antalya Open ile dünya yıldızlarını bir kez daha ülkemizde ağırlayacağız. Dünya sıralamasında ilk 50'den 11 raket yer alacak turnuvada, pandemi döneminde muhteşem bir katılım diyebilirim. Öte yandan 2021'in Ocak ve Şubat ayları için açıklanan takvimlerde Challenger düzeyinde üç turnuvamız, her hafta ise Antalya'da ITF turnuvamız olacak. Kendi sporcularımızın da yer aldığı ve şampiyonluklar kazandığı bu turnuvalar ile dünya tenisinin merkezinin Türkiye'ye kaydığını söyleyebiliriz. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı birçok turnuva ile teniste 2021 sezonu oldukça hareketli geçecek. Avustralya Açık öncesi önemli duraklardan biri olacak Antalya Open heyecanına tenisseverlerimiz de TRT Spor 2 ekranlarından ortak olabilirler" ifadelerini kullandı.

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