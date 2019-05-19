Avcı'dan olay iddia! 'Teknik direktör yumruk attı'

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu. Avcı, attıkları golden sonra maruz kaldıkları olaylara değinerek konuşmasına başlarken, “Burada gol atmak hakikaten çok zor. Gol attığınız anda yedek kulübenize bir saldırı oluyor. Provokasyon oluyor, herhalde VAR kayıtları da vardır bakarlar. Bir teknik direktör golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, yumruk atacak, telaffuz edemiyorum. Maçın 4. hakemi de bunu göremeyecek. Olayların ardından sonra bir daha gelecek hem de eski çalıştığı oyuncusuna, hem hakaret edecek hem yumruk atacak sonra da kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder. Bizler bu yüzden mesafe kat edemiyoruz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Saygı yerine hakaret görüyoruz”

Saygı görmeleri gerektiği yerde hakaret gördüklerini söyleyen Avcı, "Biz oyun organizasyonlarına, plana sadık bir şekilde oynamak ve kazanmak arzusuyla geldik. İlk yarı itibarıyla oyun tamamen bizim istediğimiz gibi sürdü. Golden sonra rakibin topa sahip olduğunda çok top kayıpları yaptık ama kalemizde fazla da pozisyon yaşamadık. Devreyi önde kapattık. İlk yarıda da duran toplar tehlikeli olmuştu, ikinci yarıda bir duran topun devamından yediğimiz gol ve 10 dakikalık süreç ve duygu dalgalanması rakibe üstünlük verdi. Sonra maçı çevirmek için sistemde değişiklik yaptık, rakibimiz de skoru korumak için savunmaya döndü. Biz denedik ama olmadı rakibimiz kazandı ve şampiyon oldu. Biz de şampiyon olma duygusuyla gedik. 21 hafta ligi götürdük ve sahanın içinde kalmaya çalıştık. Sahanın içinde kazanıp, sahanın içinde kaybederiz diye söyledik. Rakibi tebrik ediyorum. Baktığınız zaman biz belki final yapamıyoruz ama gelişen ve oyunda da kazanan bir takımız. Belki kupamız yok ama beş senede 2 dördüncülük, 2 ikincilik, bir tane üçüncülük almış büyük camialarla yarışarak, saygı görmemiz gereken yerde hakaret görüyoruz. 40 senedir bu film devam ediyor. Umarım biz bu oyunu geliştirerek Türk futbolunda bir takım artılar sağlarız. Rakibe Avrupa’da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Ben sahanın içine bakıyorum”

Abdullah Avcı, bir basın mensubunun "Türkiye'de şampiyon olan takımlar gerçekten hakkıyla mı oluyor?" sorusuna ise, "Hakemler üzerinden bugüne kadar konuşmadım, bu ülke Cüneyt Çakır'ı kabul etmedi. Son Avrupa'da seyrettiğimiz 5 üst düzey müsabakanın ikisini Cüneyt Hoca yönetti. Çünkü oradaki oyun, oyun, buradaki değil. Oradaki oyuncu ve teknik adam başka. O oyunu yönetmek daha kolay olabiliyor. Burada hakem kalmadı, o bize gelmesin, onlara da yazık. Onlar da insan. Bu sokakta dolaşmak isteyeceklerdir, saygı göstermemiz lazım. Onu ben bilemem, ben sahanın içine bakıyorum. Organizasyonları nasıl geliştireceğiz diye bakıyorum. Sahanın içinde kazanırız sahanın içinde kaybederiz” dedi.

“Lige renk kattık”

Kupaları olmamasına rağmen oyunlarıyla lige renk kattıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sene de 21 haftası lider kalarak geldik. Kolay değil 100 senelik kulüpler var. Bu lige önemli bir renk katıyoruz oyunumuzla. Belki bir kupamız yok ama istatistikler, oyun gücünün bizde olduğunu gösteriyor. Bugün yaşadıklarımızı geçen hafta söylemiştim. Türk futbolu adına doğru örnek olalım, bizi izleyenlere doğru mesajlar verelim. Bugün de çok net şekilde ortaya girdi. Bir de bahsettiğimiz şey rakibin kulübesine hakaret ve yumrukla... Bunu Avrupa'da hiçbir yerde göremezsiniz" ifadelerini kullandı.

“Hiç arka bahçelerde dolaşmadım”

Sezon içinde büyük takımlardan teklif aldığını belirten Avcı, “Ekibim ve ben Türkiye'deki bütün büyük takımlardan teklifler aldık. Hayatım boyunca yan yollara hiç girmedim, hep düz yürüdüm, arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup kaçmadım yani... Neyse onu net söyledim, böyle olmaya da devam edeceğim. Ben bir ailenin içinde uzun süredir devam ediyorum.. Onun için bilmiyorum. Yoğun bir sezondan geçtik bir bitsin. Bak tebrik ediyoruz. Galatasaray şampiyonluğu kaybetseydi gücünden bir şey mi kaybedecekti? Ama öyle bir hale geliyor ki, yumruklar, kulübeye saldırılar, koridor... Atıyorsan devam edersin, kaçmazsın” diye konuştu.