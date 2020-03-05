Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nden Platini'ye ret!

Mahkemeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, eski FIFA BaÅŸkanÄ± Sepp Blatter'den 2011 yÄ±lÄ±nda 2 milyon Ä°sviÃ§re frangÄ± alarak FIFA etik kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle futboldan 4 yÄ±l men edilen Platini'nin cezasÄ±nda insan haklarÄ±nÄ± ihlal edecek nitelikte bir duruma rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SÃ¶z konusu para alÄ±ÅŸveriÅŸi gerekÃ§esiyle FIFA, Platini ve Blatter'e 8'er yÄ±l futboldan men cezasÄ± vermiÅŸti. FIFA Tahkim Kurulu, gÃ¶revi askÄ±ya alÄ±nan Platini'nin cezasÄ±nÄ± 6 yÄ±la indirmiÅŸ, FransÄ±z futbol adamÄ± ise UluslararasÄ± Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz etmiÅŸti.

CAS, Platini'nin cezasÄ±nÄ± 4 yÄ±la dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼rken, Platini bu karara da itiraz ederek Ä°sviÃ§re Federal Mahkemesi'ne baÅŸvurmuÅŸ ve ret cevabÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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