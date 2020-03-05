Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nden Platini'ye ret!
05.03.2020 - 14:30 | | ANKARA (AA) -

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nden Platini'ye ret!

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, futboldan 4 yÄ±l men edilen eski UEFA BaÅŸkanÄ± Michel Platini'nin cezasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± reddetti.Â

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nden Platini'ye ret!

Mahkemeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, eski FIFA BaÅŸkanÄ± Sepp Blatter'den 2011 yÄ±lÄ±nda 2 milyon Ä°sviÃ§re frangÄ± alarak FIFA etik kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle futboldan 4 yÄ±l men edilen Platini'nin cezasÄ±nda insan haklarÄ±nÄ± ihlal edecek nitelikte bir duruma rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SÃ¶z konusu para alÄ±ÅŸveriÅŸi gerekÃ§esiyle FIFA, Platini ve Blatter'e 8'er yÄ±l futboldan men cezasÄ± vermiÅŸti. FIFA Tahkim Kurulu, gÃ¶revi askÄ±ya alÄ±nan Platini'nin cezasÄ±nÄ± 6 yÄ±la indirmiÅŸ, FransÄ±z futbol adamÄ± ise UluslararasÄ± Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz etmiÅŸti.

CAS, Platini'nin cezasÄ±nÄ± 4 yÄ±la dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼rken, Platini bu karara da itiraz ederek Ä°sviÃ§re Federal Mahkemesi'ne baÅŸvurmuÅŸ ve ret cevabÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinden Platiniye ret

Â 

Â 

Â 

Sivassporlu Mert Hakan: ÅžampiyonluÄŸun hayalini kuruyoruz
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

KasÄ±mpaÅŸalÄ± Heintz, Ä°sveç ekibiyle idmanlara çÄ±kacak

KasÄ±mpaÅŸalÄ± Heintz, Ä°sveÃ§ ekibiyle idmanlara Ã§Ä±kacak

Galatasaray'dan altyapÄ±ya 18'lik transfer

Galatasaray'dan altyapÄ±ya 18'lik transfer

Anadolu Efes'ten KadÄ±nlar Günü etkinliÄŸi

Anadolu Efes'ten KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸi

2020 UEFA Åžampiyonlar Ligi finali bilet satÄ±ÅŸÄ± baÅŸlÄ±yor

2020 UEFA Åžampiyonlar Ligi finali bilet satÄ±ÅŸÄ± baÅŸlÄ±yor

SÄ±radaki Haber