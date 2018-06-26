Avustralya - Peru: 0-2

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda 2. tura çıkma şansı bulunan Avustralya, Peru'ya 2-0 mağlup oldu.

Soçi'deki Fisht Arena'da oynanan maçta Peru'nun gollerini 18. dakikada Andre Carrillo ve 50. dakikada Paolo Guerrero kaydetti. İlk golün asistini de Paolo Guerrero yaptı.

Bursaspor'dan tanıdığımız Aziz Behich, Avustralya'da ilk 11'de maça başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Peru grubu 3 puanla 3. sırada tamamlarken Avustralya ise 1 puanla turnuvaya veda etti. C Grubu'nun lideri ise 7 puanla Fransa olurken 2. sırada Danimarka yer aldı.

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Stat: Fisht

Hakemler: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin (Rusya)



Avustralya: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic (Dk 72 Irvine), Kruse (Dk. 58 Arzani), Juric (Dk. 53 Cahill)



Peru: Gallese, Santamaria, Ramos, Trauco, Advincula, Cueva, Tapia (Dk. 63 Hurtado), Yotun (Dk. 46 Aquino), Carrillo (Dk. 79 Cartagena), Flores, Guerrero



Goller: Dk. 18 Carrillo, Dk. 50 Guerrero (Peru)

Sarı kartlar: Dk. 10 Jedinak, Dk. 60 Arzani, Dk. 66 Rogic, Dk. 88 Milligan (Avustralya), Dk. 45 Yotun, Dk. 79 Hurtado (Peru)



MAÇTAN DAKİKALAR



Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın C Grubu mücadelesinde Peru, Avustralya'yı 2-0 yendi.



18. dakikada ceza alanına giren Guerrero'nun sağ çapraza doğru havalandırdığı topa Carrillo hareketlendi. Carrillo, sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve Peru'yu 1-0 öne geçirdi.



50. dakikada sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Cueva, pasını kale sahası önündeki Guerrero'ya çıkardı. Guerrero'nun vuruşunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 0-2.



Karşılaşmayı 2-0 kazanarak gruptaki son maçında ilk galibiyetini alan Peru, turnuvayı 3 puanla tamamladı. Avustralya ise 1 puanla Dünya Kupası'na veda etti.