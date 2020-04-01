Ayhancan GÃ¼ven: Ä°nÅŸallah bu sene yarÄ±ÅŸabiliriz

TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±, spor camiasÄ±nÄ± da olumsuz etkiledi. TÃ¼m dÃ¼nyadaki spor mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu ileri bir tarihe ertelenirken, sporcular ise Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. DiÄŸer spor dallarÄ±na gÃ¶re aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± pistte yapmasÄ± gereken Ayhancan GÃ¼ven ise Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ simÃ¼lasyon yarÄ±ÅŸlarÄ± yapmakta buldu. Evinde bulunan simÃ¼lasyonla, dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer Ã¶nemli sporcularÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± sanal yarÄ±ÅŸlara katÄ±larak formda kalan baÅŸarÄ±lÄ± sporcu, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sonrasÄ± Ã¼lkede alÄ±nan tedbirler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda temassÄ±z rÃ¶portajlar gerÃ§ekleÅŸtirerek, spor medyasÄ±nda haber ve gÃ¶rsel akÄ±ÅŸÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman durdurmayan DemirÃ¶ren Haber AjansÄ± (DHA) Spor Servisi'ne telekonferans yÃ¶ntemiyle Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

"BU ZOR GÃœNLERÄ°N DE AÅžILACAÄžINA Ä°NANIYORUM"

KoronavirÃ¼sÃ¼n kendisini ve yaptÄ±ÄŸÄ± sporu nasÄ±l etkilediÄŸini anlatan Ayhancan GÃ¼ven, "Sezonumuz baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ben seyahatlere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m bÃ¼yÃ¼k bir yoÄŸunlukla. TÃ¼rkiye'ye geldim ve korona haberleri yayÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Biz Ã¶nlem alÄ±yorduk yurt dÄ±ÅŸÄ±nda. Ben geldim, 4 gÃ¼n TÃ¼rkiye'de kaldÄ±m ve sonrasÄ±nda 1 aylÄ±k bir seyahat iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kacaktÄ±m ve uÃ§aÄŸÄ±mÄ±n olduÄŸu bir gece Ã¶ncesinde Avrupa'ya gitmek yasaÄŸÄ± getirildi. Ä°Ã§inde Hollanda'da da vardÄ± ve ne yapabilirim diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Aktivitelere devam edilecek mi diye araÅŸtÄ±rdÄ±m ve birkaÃ§ saat sonra tÃ¼m programlar iptal edildi. O gÃ¼nden itibaren evdeyim. Bir ÅŸekilde sezona hazÄ±rlanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Zor bir dÃ¶nem. Bu zor gÃ¼nlerin de aÅŸÄ±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Bundan sonra da en iyi ÅŸekilde dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

Åžu an iÃ§in simÃ¼lasyonda Ã§ok fazla vakit geÃ§irdiÄŸini belirten GÃ¼ven, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ birÃ§ok pistte artÄ±k simÃ¼lasyonla hazÄ±rlanabiliyorum. Fiziksel antrenmanlarÄ±mÄ± evin iÃ§inde egzersizlerle, mental olarak da pistte Ã§alÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in de simÃ¼lasyonda Ã§alÄ±ÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.

"FEDERASYON BAÅžKANIMIZ VE SPOR BAKANIMIZ BERABER BENÄ° BÄ°R PROJE HALÄ°NE GETÄ°RDÄ°LER"

Eski pilot olan babasÄ± Hakan GÃ¼ven hakkÄ±nda da konuÅŸan 22 yaÅŸÄ±ndaki sporcu, kendisini bu spora kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda babasÄ±nÄ±n yÃ¶nlendirdiÄŸine ve imkan yarattÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸindi. Ayhancan GÃ¼ven, "Babam eski TÃ¼rkiye'de yarÄ±ÅŸan bir pilot. Beni bu spora kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda yÃ¶nlendirdi beni ve bir imkan yarattÄ±. Ben de bu imkanÄ± iyi bir ÅŸekilde deÄŸerlendirip Ã§ok iyi dereceler kazandÄ±m kÃ¼Ã§Ã¼kken. 13-14 yaÅŸÄ±na kadar da kartingde dÃ¼nya Ã§apÄ±nda, Avrupa Ã§apÄ±nda, TÃ¼rkiye Ã§apÄ±nda Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde ettim. SonrasÄ±nda da maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lardan dolayÄ± kariyerim bir duraksama dÃ¶nemine girdi. Motor sporlarÄ± biraz destek gerektiren, sponsor gerektiren bir spor. 3-4 sene aradan sonra ise ki tabi ara derken simÃ¼lasyonda ben devamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ediyordum. TÃ¼rkiye'de 17 yaÅŸÄ±nda bu ÅŸansÄ± tekrar yakaladÄ±m. 17 yaÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluklarÄ± elde edince Serkan YazÄ±cÄ± federasyon baÅŸkanÄ±mÄ±z ve spor bakanÄ±mÄ±z beraber beni bir proje haline getirdiler ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kardÄ±lar. 2-3 senelik bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan onlarla beraber, ben bu sene Porsche'nin fabrika pilotu oldum, fabrika takÄ±mÄ±na seÃ§ildim" ifadelerini kullandÄ±.

"HERKESÄ°N HAYALÄ° TABÄ° KÄ° FORMULA 1"

Otomobil sporlarÄ±nÄ± dÃ¼nyada milyonlarca insanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Ayhancan GÃ¼ven, "Bunlardan bin tanesi profesyonel hale gelebiliyor, belki de 100 tanesi gerÃ§ek anlamda iÅŸ olarak bunu yapÄ±yor. Ben de bu 100 insan arasÄ±na girdiÄŸim, bu iÅŸi tamamen bir meslek haline getirdiÄŸim iÃ§in Ã§ok mutluyum. Benim en sevdiÄŸim iÅŸ bu. En sevdiÄŸim iÅŸi yaparak hayatÄ±mÄ± geÃ§indirebiliyorsam, bu benim iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel. Herkesin hayali tabii ki Formula 1. DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼stteki 20 pilotun yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir nokta ama tabi ÅŸu an bu benim elimde deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ Formula iÃ§in bÃ¼yÃ¼k sponsorluklar, bÃ¼yÃ¼k destekler gerekiyor. ArtÄ±k 22 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Formula 1 pilotlarÄ± gerÃ§ekten 16 yaÅŸÄ±ndan itibaren Formula 3, Formula 2 yaparak yetiÅŸtiriliyorlar. Benim bÃ¶yle bir imkanÄ±m olmadÄ±. Benim uzmanlÄ±k alanÄ±m otomobil oldu. Ã–nÃ¼me bir iman Ã§Ä±karsa Formula 2 yapabilirim ama bu imkanlarÄ±n biraz gerÃ§ekÃ§i olmasÄ± lazÄ±m. Benim kariyerimi de riske atmamasÄ± gerekiyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N YARIÅžÃ‡I Ã‡IKARMA Ä°HTÄ°MALÄ° Ã‡OK Ã‡OK ZOR, BU ORANI BENÄ°M YÃœKSELTMEM GEREKÄ°YOR"

Bu zorlu durumdan sÄ±yrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren baÅŸarÄ±lÄ± sporcu, "AslÄ±nda zor bir sÃ¼reÃ§ti. Benim kendi kariyerimin bu noktaya gelmesi Ã§ok zorluydu. Ã‡ok fazla bilinmezlik vardÄ±. Bir ÅŸekilde o gÃ¼nleri aÅŸtÄ±m ve ÅŸu an bulunduÄŸum noktaya geldim. Bu saatten sonra ÅŸu an TÃ¼rkiye'nin yarÄ±ÅŸÃ§Ä± Ã§Ä±karma ihtimali Ã§ok Ã§ok zor. Bu oranÄ± benim yÃ¼kseltmem gerekiyor. Kariyerimin Ã§ok baÅŸÄ±ndayÄ±m. Åžu an kendi baÅŸarÄ±larÄ±mla bu sporu popÃ¼ler hale getirip, Ã¼lkeye tanÄ±tÄ±p, bu misyonu tamamladÄ±ktan sonra mutfak kÄ±smÄ±na geÃ§ip, yeni pilotlara destek olup, Ã¶nlerini aÃ§mak istiyorum. BÃ¶yle hayallerim, hedeflerim var. Babam da Ã§ok tecrÃ¼beli tabi onunla da birlikte bu iÅŸi Ã§ok gÃ¼zel yapabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Hem Avrupa'daki Ã§evrem artÄ±k Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ve tecrÃ¼bem fazla. Bu hedeflerim var ama bunlar tabi 10-15 senelik hedefler. Konuyla ilgili destek istenirse, her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mcÄ± olmaya hazÄ±rÄ±m. Bu iÅŸe odaklanmam ancak kariyerimin sonlarÄ±na doÄŸru olabilecek" dedi.

"Ä°NSANLAR SÄ°MÃœLASYONA DA Ä°LGÄ° DUYUYORLAR"

Red Bull Project Pro kapsamÄ±nda antrenman videolarÄ±nÄ±n 'Redbull.com' internet adresinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸu an iÃ§in iki farklÄ± Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ayhancan GÃ¼ven DHA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Fiziksel olarak antrenmanlarÄ±mÄ± Red Bull'un internet sitesinde, antrenman programÄ±mÄ± gÃ¼n gÃ¼n paylaÅŸtÄ±m. YaptÄ±ÄŸÄ±m her hareketin videosunu, her antrenman programÄ±nÄ± oraya yÃ¼kledim. Ä°nsanlar iÃ§in evdeyken aslÄ±nda onlarÄ±n yapmasÄ± iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir program belirledim. Ã‡ok zor olmayan hareketler. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda da kendi 'Twitch' kanalÄ±m var. SimÃ¼lasyon yarÄ±ÅŸ ve antrenmanlarÄ±mÄ± yayÄ±nlÄ±yorum. Åžu an orda da gÃ¼zel bir ilgi var. Ä°nsanlar simÃ¼lasyona da ilgi duyuyorlar. DÃ¼n mesela Max Verstappen, Jenson Button gibi isimlerle, Formula 1 pilotlarÄ±nÄ±n da olduÄŸu bir yarÄ±ÅŸ yaptÄ±k. TÃ¼m gerÃ§ek yarÄ±ÅŸ pilotlarÄ± ÅŸu an simÃ¼lasyonda. Ben simÃ¼lasyona girdiÄŸim anda, simÃ¼lasyon oynayan genÃ§lerden daha Ã§ok gerÃ§ek yarÄ±ÅŸ pilotlarÄ± gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±m. Belki de dÃ¼nyanÄ±n yÃ¶nÃ¼ deÄŸiÅŸiyor bu konuda" diye konuÅŸtu.

Max Verstappen ile olan dostluÄŸunu da anlatan genÃ§ sporcu, "Biz Max ile zaten 1-2 yÄ±ldÄ±r yakÄ±nÄ±z. SimÃ¼lasyonda aynÄ± takÄ±mdayÄ±z. Ä°letiÅŸimimiz var ama Max'Ä±n kariyerine bakÄ±nca; babasÄ± eski Formula 1 pilotu. Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtan beri bu iÅŸe odaklanmÄ±ÅŸ. Gerekli imkanlar olduÄŸu iÃ§in her yaÅŸta gerekli her tÃ¼rlÃ¼ adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ. Max Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Formula aracÄ±na girmiÅŸ. Daha 17 yaÅŸÄ±nda Formula 1 yarÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, inanÄ±lmaz bir baÅŸarÄ± bu. MÃ¼thiÅŸ bir yetenek. Åžu an dÃ¼nyanÄ±n en iyi pilotlarÄ±ndan birisi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Ayhancan GÃ¼ven, "Motor sporlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda milyonlar iÃ§inde sadece 100 tanesi Red Bull sporcusu olabiliyor" diyerek, "Ben de bu az ekibin iÃ§ine girdim. Her zaman en iyi pilotlar alÄ±nÄ±r kendi klasmanÄ±nda. Ben de kendi klasmanÄ±mda tekim. Bu markada olmak benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. OnlarÄ±n desteÄŸi Ã§ok Ã¶nemli. Bunlar iÃ§in yÄ±llardÄ±r iletiÅŸim halindeydik, bir tÃ¼rlÃ¼ gerekli ÅŸartlar saÄŸlanmamÄ±ÅŸtÄ± ama son dÃ¶nemle beraber iÅŸler biraz daha rayÄ±na oturdu. Red Bull'la beraber olduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutluyum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ä°NÅžALLAH BU SENE YARIÅžABÄ°LÄ°RÄ°Z"

YarÄ±ÅŸ takviminde de bahseden genÃ§ pilot, "Sezonumun ilk 5-6 yarÄ±ÅŸÄ± ertelenmiÅŸ durumda. Formula 1'in Monaco Grand Prix'i ertelendi. Biz de orada yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in iptal olmuÅŸ oldu. Biraz beklemedeyiz aslÄ±nda. Ä°lk yarÄ±ÅŸlarÄ±n yapÄ±lma planÄ± haziran aslÄ±nda ama dÃ¼nyanÄ±n durumu ne oluyor bilemiyoruz. Umuyorum bu sene yarÄ±ÅŸabiliriz" dedi.

"BÃœYÃœMEYE DEVAM EDERSEK, BU SPOR ÃœLKEMÄ°ZDE Ã‡OK Ä°YÄ° YERE GELEBÄ°LÄ°R"

Ayhancan GÃ¼ven son olarak da sporseverlere DHA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ÅŸu mesajÄ± verdi:Â

"Motor sporlarÄ±na destek vermeye devam etsinler. Ben verilen destekten Ã§ok memnunum, herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Son 2 senedir ben kitlenin artÄ±k Ã§ok bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fark ediyorum. Biz bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼meye devam edersek, bu spor Ã¼lkemizde Ã§ok iyi yere gelebilir. Ãœlkemize tekrar Formula'yÄ± getirebiliriz. Benim gibi baÅŸka pilotlar da Ã§Ä±kabilir. Her ÅŸey birbirini etkiler. OnlarÄ±n bu ÅŸekilde sporu desteklerimi ve Ã§evrelerine yaymalarÄ±na davet ediyorum. Herkese de teÅŸekkÃ¼r ediyorum tekrar."

Â