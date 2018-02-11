Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: 1-2

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 21 puanda kalırken, Atiker Konyaspor 20 puana yükseldi. Düşme hattında yer alan Atiker Konyaspor 5 maç sonra kazanarak rahat bir nefes aldı.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Aytemiz Alanyaspor olurken golü bulan taraf ise Atiker Konyaspor oldu. 21. dakikada Jahovic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Samuel Eto'o gole çevirdi. Yeşil beyazlı takımın devre arası transferi Kamerunlu futbolcu çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetti.

Bu gole Alanyaspor 25. dakikada Douglas ile cevap versede, 40 dakikada Ömer Ali Şahiner yeniden takımını öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı da Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi takım önce beraberliği yakalamak daha sonra öne geçmek için daha baskılı oynayan taraftı. 45+2'de Gassama'nın yerde kalmasıyla Alanyaspor penaltı atışı kazandı. 45+4'de topun başına geçen Emre Akbaba'nın vuruşunda ise kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

Atiker Konyaspor'da Moke 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip yaklaşık 26 dakika 10 kişi mücadele etti. İki takımın kalan dakikalarda ki çabası gol getirmeyince sahadan 3 puanla ayrılan tarafa konuk ekip Atiker Konyaspor oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada ceza sahasının dışında sağ çaprazda Emre Akbaba, Filipovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Villafanez'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Junior Fernandes'in kafayla vurduğu meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

18. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Junior Fernandes'in ara pasında topla buluşan Emre Akbaba, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan ayaklarıyla kornere gönderdi.

19. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Hakem Fırat Aydınus, ceza alanında kaleci Riou'nun Jahovic'i düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 21. dakikada penaltı atışını kullanan Eto'o, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

25. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın yerden pasında, altıpasta savunma oyuncusundan önce Douglas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner, ceza sahasında rakip oyunculardan sıyrılarak şık bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

45+2. dakikada hakem Fırat Aydınus ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Gassama, Eren Albayrak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Aydınus, penaltı kararı verdi. 45+4. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı penaltıyı, kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı. Dönen topu defans kornere gönderdi.