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08.07.2019 - 10:47 | | Fanatik

Aytemiz Alanyaspor, Bammou'yu bitirdi

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Aytemiz Alanyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Akdeniz ekibi bu doğrultuda Caen forması giyen Yacine Bammou'nun transferini bitirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Bammou'yu bitirdi
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Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Aytemiz Alanyaspor, bir oyuncuya daha imza attırmaya hazırlanıyor. Şu ana dek Marafona, Tayfun Bingöl, Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katan Turuncu Yeşilliler, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Caen forması giyen Yacine Bammou’nun transferini de bitirdi.

27 yaşındaki Faslı santrforu satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralayan Alanyaspor'un konuyla ilgili resmi açıklamayı gün içerisinde yapması bekleniyor.

Görev verilmesi hâlinde sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Bammou, geçtiğimiz sezon Caen formasıyla çıktığı 21 maçta 4 kez fileleri havalandırmıştı. 

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