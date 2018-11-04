Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 11. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede Evkur Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren tek gol 11. dakikada Adem Büyük'ten gelirken, 35. dakikada Aytemiz Alanyasporlu Papis Cisse penaltı kaçırdı. Bu sonucun ardından ligde Evkur Yeni Malatyaspor 18 puanla 8. sıraya yükselirken, Aytemiz Alanyaspor ise 12 puanla 13. sırada kaldı.

Gol: Dk. 11 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kaçan Penaltı: Dk. 35 Papiss Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARI

11. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Konuk ekibin ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Adem Büyük meşin yuvarlağa sert vurdu. Baraja çarparak kaleci Haydar Yılmaz'ı yanıltan top filelerle buluştu: 0-1

15. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın yerden içeriye gönderdiği topa Junior Fernandes vurdu. Evkur Yeni Malatyaspor savunmasındaki Chebake son anda meşin yuvarlağı dışarı attı.

18. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kullandığı serbest atışta Sadık Çiftpınar topu uzaklaştırmak istedi. Topu kontrol eden Nsakala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Efecan Karaca, Muniru ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıyı kullanan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Farnolle soluna gelen topu çelmeyi başardı. Altıpas önünde boşta kalan topa Cisse'den önce müdahale eden Chebake, meşin yuvarlağı kornere attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan içeri katederek gönderdiği topu Evkur Yeni Malatyaspor defansı uzaklaştırdı. Sackey, ceza sahası dışında önüne gelen meşin yuvarlağa sert vurdu, top üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta, Baiano'nun ceza sahasına gönderdiği topa Cisse yükselerek vurdu. Kaleci Farnolle iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

73. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Villafanez'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Farnolle üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Welinton'un pasıyla topla buluşan Nsakala, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. İyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 0 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis (Dk. 84 Welinton), Villafanez, Efecan Karaca, Junior Fernandes (Dk. 75 Djalma Campos), Cisse

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Donald (Dk. 30 Muniru), Murat Yıldırım, Guilherme (Dk. 78 Ahmet Ildız), Pereira (Dk. 58 Aleksic), Adem Büyük, Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Dk. 11 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kaçan Penaltı: Dk. 35 Papiss Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 45+2 Merih Demiral, Dk. 65 Giorgos Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor); Dk. 24 Mitchell Donald, Dk. 30 Erkan Kaş, Dk. 70 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)