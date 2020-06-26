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26.06.2020 - 14:43 | |   ANTALYA (AA) -

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
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Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Alanyaspor kafilesi, akşam saatlerinde İzmir'e gidecek.

Öte yandan Alanyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ?"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Skorer Mutfak | 26 Haziran 2020
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