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HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Aytemiz Alanyaspor, Kazım Yakmaz ile sözleşme imzaladı
28.02.2019 - 13:05 | | İHA

Aytemiz Alanyaspor, Kazım Yakmaz ile sözleşme imzaladı

Alanyaspor, U21 Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Kazım Yakmaz ile sözleşme imzaladı
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Bursa Arabayatağıspor’dan 2015 yılında Alanyaspor’a transfer olan ve U17, U19, U21 takımlarında forma giyen Kazım Yakmaz, Akdeniz temsilcisiyle profesyonel sözleşme imzaladı.

10 numara pozisyonunda oynayan ve 2000 doğumlu olan oyuncu, Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

19 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla oynadığı kategorilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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