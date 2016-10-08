08.10.2016 - 22:40 | | BAKÜ (AA)
Azerbaycan-Norveç: 1-0
Azerbaycan Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'i 1-0 mağlup etti.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Azerbaycan kendi sahasında Norveç'i tek golle devirdi, sürprize imza attı: 1-0.
Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Azerbaycan, Maksim Medvedev'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında Norveç'in beraberliği yakalama çabaları sonuç vermedi ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Azerbaycan, gruptaki 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.
Azerbaycan, elemelerdeki ilk maçta konuk olduğu San Marino'yu 1-0 mağlup etmişti.