Azeri şehidin vasiyeti üzerine mezarına Galatasaray bayrağı çekildi

Ermenistan ile savaşta hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Azeri asker Ferid Dursunov’un son isteği yerine getirildi. Qafqazinfo’nun haberine göre Azeri asker arkadaşlarına “Eğer ben şehit olursam, mezarımın başına Azerbaycan bayrağıyla birlikte Galatasaray bayrağı da çekilsin” şeklinde vasiyet etti.

Vefatının ardından Dursunov’un mezarı başına, ülkesinin bayrağıyla birlikte sarı-kırmızılı bayrak çekildi. Dursunov’un arkadaşlarının konuyla ilgili Galatasaray kulübünü de bilgilendirdikleri, kulüp yetkililerinin şehidin hatırasını ölümsüzleştirmek için adımlar atacaklarını belirttikleri ifade edildi.