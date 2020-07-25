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HaberlerFenerbahçe Haberleri Aziz Yıldırım'dan Turgut Aslan'a ziyaret
25.07.2020 - 15:33 |

Aziz Yıldırım'dan Turgut Aslan'a ziyaret

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, 15 Temmuz Gazisi, Devlet Övünç Madalyası sahibi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na getirilen Turgut Aslan ile bir ara geldi.

Aziz Yıldırım'dan Turgut Aslan'a ziyaret
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Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Cenk Başak, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, 15 Temmuz Gazisi, Devlet Övünç Madalyası sahibi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na getirilen Turgut Aslan ile yemekte bir araya geldi. 

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