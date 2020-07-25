Aziz Yıldırım'dan Turgut Aslan'a ziyaret

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Cenk Başak, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, 15 Temmuz Gazisi, Devlet Övünç Madalyası sahibi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na getirilen Turgut Aslan ile yemekte bir araya geldi.