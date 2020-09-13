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13.09.2020 - 13:57 | | Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) -

B.B. Erzurumspor'dan Covid-19 savaşçılarıyla forma tanıtımı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

B.B. Erzurumspor'dan Covid-19 savaşçılarıyla forma tanıtımı
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"2020-2021 sezonunda giyeceğimiz formalarımızı yeniden hayata, yeniden futbola dönüşümüz için var güçleriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize adadık" diyen mavi-beyazlıların forma tanıtımında sağlıkçılar ve güvenlik güçleri de yeraldı.

B.B. Erzurumspor, Süper Lig'de ilk maçına çıkmadan önce bu sezon boyunca giyecekleri formalarını tanıttı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılan forma tanıtımında sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri de rol aldı. Forma tanıtımıyla ilgili hazırlanan klipte, koronavirüs salgını başlangıcı ve sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Mart'da ilk vakayı, 17 Mart'ta ise ilk vefat eden hasta bilgisini verdiği basın toplantılarının görüntülerine yer verildi. Yeniden futbola dönüş ve süper Lig'e yükselmenin hikayesinin de yeraldığı klipte, yeni sezonda giyilecek gök mavi, kar beyaz ve efsane çubuklu formaları doktor, hemşire, polis ve asker tarafından futbolculara teslim etmeleri yer aldı. Kaleci Kayacan, futbolcular Gökhan Kardeş, Navikovas ve Petrus'un da katıldığı forma tanıtımı toplu fotoğraf ve maske, mesafe, temizlik hatırlatmasıyla sona erdi. 

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