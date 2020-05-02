Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bakan Kasapoğlu: En önemli önceliğimizin üretmek
02.05.2020 - 15:16 |

Bakan Kasapoğlu: En önemli önceliğimizin üretmek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, alt lig temsilcileri ile yapılacak görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu

Bakan Kasapoğlu: En önemli önceliğimizin üretmek

Bakan Kasapoglu, TFF Başkanı Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları ile video konferans yoluyla futboldaki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Sorunları net teşhis edeceğiz. Sorunların çözümü için de uzun vadeli düşüneceğiz. Daha önce yaptığımız hataları yapmayacağız. Üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. En önemli önceliğimizin üretmek olduğunu ortaya koyuyoruz.Sporda da millileşme bizim için önemli bir iddiadır. 2019 yılında her branşta sporcularımızın başarılarıyla gurur duyduk. Yarınlara çok güçlü bir şekilde yürüyeceğiz.

Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü bekliyor
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor'a savunmadan yeşil ışık

Denizlispor'a savunmadan yeşil ışık

Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor

Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor

NBA'de draft kurası Kovid-19 nedeniyle ertelendi

NBA'de draft kurası Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu online yapılacak

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu online yapılacak

Sıradaki Haber