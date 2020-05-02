Bakan Kasapoğlu: En önemli önceliğimizin üretmek

Bakan Kasapoglu, TFF Başkanı Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları ile video konferans yoluyla futboldaki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Sorunları net teşhis edeceğiz. Sorunların çözümü için de uzun vadeli düşüneceğiz. Daha önce yaptığımız hataları yapmayacağız. Üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. En önemli önceliğimizin üretmek olduğunu ortaya koyuyoruz.Sporda da millileşme bizim için önemli bir iddiadır. 2019 yılında her branşta sporcularımızın başarılarıyla gurur duyduk. Yarınlara çok güçlü bir şekilde yürüyeceğiz.