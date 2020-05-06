Bakan Kasapoğlu: Hedeflerimizi büyütme, madalyalarımızı artırma inancımız var

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüs sebebiyle ertelenen spor müsabakaları sonrası federasyon başkanlarıyla görüşme yaptı.

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla yaptığı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sağlık süreci bittiğinde ve yeni süreç başladığında, sporumuz daha güçlü bir noktadan başlayacaktır. Hedeflerimizi büyütme, madalyalarımızı artırma inancımız var. Bu anlamda kararlılığımız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Bu salgın süreci bittiğinde yeni bir süreç başladığında sporumuz bu sürece daha güçlü bir noktadan başlayacak. Var olanın üzerine koyarak, gücüne güç katarak yolumuza devam etme inancımız var. Bu süreç, spor endüstrisini de çok ciddi şekilde etkiledi. İnanıyorum ki, hepimiz bu anlamdaki sorumluluğumuzun ve görevimizin farkındayız.

Geçtiğimiz günlerde olimpik sporcularla bir araya geldik. Spor sadece birkaç branştan ibaret değildir. Sporu, spor yönetimini uygulamalarıyla bilimsel ve güncel bir şekle dahil etmemiz lazım.

Değişim demek direnç demektir. Biz bu manada hiçbir surette değişimin önünde engel tanımayacağız. İnsan odaklı anlayışla, spor ruhuna uygun anlayışla gayret gösteren paydaşlarla yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

Türkiye Süper Lig'de Tarihe Geçen Seriler