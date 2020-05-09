Bakan Kasapoğlu karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü

Fransa'da liglerin iptal edilmesiyle Ramazan Ayı’nı geçirmek için Türkiye’ye gelen milli futbolcu Zeki Çelik’in, Gaziantep’teki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Ümmü Gülsüm Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

1 Mayıs’tan bu yana yurtta karantinada olan Zeki Çelik’i telefonla arayan Bakan Kasapoğlu, karantina süreci ve sağlık durumu ile ilgili olarak milli futbolcudan bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Zeki Çelik'e yurtta herhangi bir ihtiyacı ya da sıkıntısı olup olmadığını sorarken, milli futbolcu ise memnuniyetini dile getirerek, sağlanan imkanlardan dolayı Bakan Kasapoğlu’na ve yurt görevlilerine teşekkür etti.