Bakan Kasapoğlu: Küme düşme kararı TFF'ye ait

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Süper Lig'de küme düşme kalma gibi konular TFF'yi kapsayan konulardır" dedi.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ben bu dinamizmi bu heyecanı gerçekleştirecek arkadaşlarımızı da gördüğümüz için ayrıca müteşekkir olduğumuz ifade etmek istiyorum. Değişim her daim bir dinamizm her anlamda… İki ay önceki durumdan çok farklıyız. Biz spor camiası olarak değişimleri en hızlı göğüsleyecek camiayız. Sporun temelinde hızlı olmak var. Refleksleri gerektiğinde göstermek var. Ben ayrım gözetmiyorum.

Tüm branşlarıyla üreten bir spor sisteminin çok daha farklı boyutlarıyla ortaya koymamız gerekiyor. Genç nüfusun yeteneğin gururla ifade ediyorum. Sadece futbol ve basketbolu konuşmuyoruz. Tüm branşlarda yetenekli gençleri keşfedip gerekli dinamizm ile harekete geçirme zorunluluğumuz var. Bu bizim görevimiz. BU bilinci şuuru hep dinamik tutmamız lazım.

Spor salonları açılıyor

Tedbirler ve hijyen kriterlerine uyulduğunda spor salonları için de çok uzak bir zamandan bahsedemeyiz. Haziran ayı içerisinde spor salonlarını açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Salonların kapasitesi, durumları, duşları gibi konuların hepsini değerlendireceğiz. Kurallara uyulduğu taktirde yeniden insanlarımızla buluşacak.

Euroleague'in iptali

Anadolu Efes gerçekten başarılı bir sezonu götürüyordu. Fenerbahçe de güzel bir çıkış yakalamıştı. Her iki takımımız da tebrik ediyorum. Takımlarımız bizim her zaman gururumuz. Başarılı olacak takımın önünde kimse duramaz. Bazı şeyler sadece ertelenir ama hedefimiz ve inancımız bitmez. Ben Euroleague’de gerek olimpiyatlarda sporcularımızın bu süreçten çok güçlü çıkacağını inanıyorum. Bizim başarımız hiçbir lobi durduramaz. Bizim camiamız başarıya kitlenmiş bir camia. 2019’daki başarılar büyük başarıların öncüsü. Şu süreci atlatalım büyük mutlulukları birlikte yaşayacağız. Bizler sevinci paylaşalım sevinelim bunu da hak ediyoruz.

'Oğlum izlerken denk geldim'

Survivor'ı oğlum izliyor. Acun bey ve yarışmacılar arasında bir futbol maçına denk geldim. İzlerken çok keyif aldım. Bazı kulüplerin küme düşme kaldırılsın talebi var. Süper Lig'de küme düşme kalma gibi konular TFF'yi kapsayan konulardır. Geçen hafta kendisini ziyaret ettim. Dün telefonda görüştüm. Mustafa Cengiz'e şifa diliyorum. Aldığım bilgilere göre durumu iyiye gidiyor.

'Ayak tenisine muazzam bir ilgi var'

Ayak tenisi önemli de biz evde masa tenisi oynuyoruz. Ayak tenisine muazzam bir ilgi var. Hızlı bir süreç görüyorum orada. Ciddi bir potansiyel var. Ancak kısa vadede bir çalışmamız şu an için yok. Sadece Süper Lig maçlarını değil, amatör maçları da takip ediyorum. Ülkemizin her yerinde amatör camialarla beraber oluyoruz. Bu anlamda biz amatör ruhu destekliyoruz."