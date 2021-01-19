Bakan Kasapoğlu, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Sümer'in Maçka ilçesindeki kabrine su döktü, kırmızı güller bıraktı. Kabir ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kasapoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'daki temasları sırasında kentin hem gençliğiyle ilgili hem de sportif anlamda bugünü ve yarını için önemli çalışmalar, değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Ayrıca, iki sembol isim Eren Bülbül ve Özkan Sümer'in de kabrini ziyaret ettiğini belirten Kasapoğlu, şehit Eren Bülbül'ün gençler için önemli bir rol model, örnek bir isim olduğunu ifade etti.

Kasapoğlu, Eren Bülbül Gençlik Merkezi'ni hizmete aldıklarını, ardından hem ailesini hem de kabrini ziyaret ettiğini aktardı.

"İyi ki varsın Eren." diyen Kasapoğlu, "Eren'i hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Eren'in hatırasını hem gönlümüzde yaşatacağız hem de onun gençler ve gelecek nesiller tarafından bilinmesi için tüm imkanlarımızı da seferber edeceğiz. Ben bir kez daha rahmet diliyorum kendisine ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, hem Trabzonspor hem de Trabzon için hep çalışan Özkan Sümer'in yakın zamanda vefat ettiğini anımsattı.

Sümer'in, Türkiye için futbol başta olmak üzere sportif pek çok eseri bulunan, kişiliği ve çalışkanlığı ile örnek bir spor adamı olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Bu vesile ile hem spor camiamız hem Trabzon'umuz için sembol ismi rahmetle minnetle yad ediyorum. Kendisinin de kabrini ziyaret etmiş olduk." diye konuştu.

Kasapoğlu, Trabzon'un spor şehri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yaş grubu, kadını ve erkeği ile spora ilgisi olan bir şehir. Biz de bugün hem Trabzon'umuzun sportif geleceğini nasıl daha güçlü kılarız hem ulusal hem uluslararası anlamda, gençlerimizi, tüm halkımızı sporla nasıl daha güçlü bir şekilde buluştururuz, bunun çalışmalarını hem yatırım hem projeler anlamında detaylı bir şekilde mütalaa ettik, gelinen aşamayı değerlendirdik ve inanıyorum ki hem gençliğimiz için hem sporumuz için yarınlar çok daha aydınlık, çok daha güçlü olacaktır."

Ziyareti sırasında Bakan Kasapoğlu'na, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, ayrıca temasları kapsamında Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ı, ardından Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon Kulübünü ziyaret etti.