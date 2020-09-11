Bakan Kasapoğlu: ‘Sadece futbol konuşulsun’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de bugün başlayacak yeni sezon için mesaj yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kısa bir aradan sonra futbolun yeniden başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Yeni sezonun spor camiamıza, kulüplerimize, sporcularımıza ve tüm sporseverlere hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun ilk yarısındaki karşılaşmalar seyircisiz oynanacak ve Süper Lig 21 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Takımlarımız, pandemiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler neticesinde 2021 yılına ertelenen UEFA Avrupa Şampiyonası öncesinde sıkıştırılmış bir takvimde sahaya çıkacaklar. Bu yıl kulüplerimizi eskisinden çok daha mücadeleci bir sezonun beklediğini ifade etmeliyim.”





Sporun birleştirici gücüne de dikkati çeken Kasapoğlu, “En büyük dileğimiz; ilk hafta karşılaşmalarıyla yepyeni bir sayfa açacağımız liglerimizde gerilimlerin, kavgaların, tartışmaların değil, sadece futbolun konuşulduğu bir atmosferde; fair play ruhunun, sevgi, saygı, dostluk ve hoşgörünün hakim olduğu, heyecanlı bir sezon geçirmektir. Zor günlerde sporun birleştirici gücünün, millet olarak motivasyonumuzu diri tutma noktasında son derece önemli olduğunu biliyoruz. 83 milyon olarak, aynı takımda olduğumuzu ve aynı hedeflere sahip olduğumuzu unutmayalım. Birlikte güleceğiz, beraber heyecanlanacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz ama sonunda hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığına teşekkür mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, geçen sezonun, devlet tarafından alınan tedbirler ve Sağlık Bakanlığının desteğiyle sorunsuz tamamlandığı belirtilerek, “Geçen sezon yaşanan bu başarılı süreçte Türk futbolunun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, sürece katkı sağlayan tüm Bakanlık yetkilileri ve çalışanları ile tüm kurumlara teşekkürü bir borç biliriz” denildi.

Açıklamada yeni sezonun oynanabilmesi için de tüm desteğin devam ettiği vurgulandı.