Bakan Kasapoğlu: "Var olanla yetinmeyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, cimnastikteki gelişimin önemli olduğunu belirtti, “Bin lisanslı sporcudan 100 bin sporcuya ulaştık. Ama var olanla yetinmeyeceğiz. Her daim daha güzelini hedeflemeye devam edeceğiz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da yapımı devam eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu’nu ziyaret etti. İncelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, “Tesisimiz cimnastiğin yarınları ve ülkemiz için hayati bir misyon üstlenecek” diye konuştu.

Salon hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Gençlik ve Spor Bakanı, “Hedeflerimiz hep daha ilerisi için. Vizyonumuzu icra noktasında önemli aşamalar katettik. 2019 yılında yaşadığımız başarılar, sporcu arkadaşlarımızın hedefleri, bu anlamdaki motivasyonları bizler için mühim. Bu anlamda her türlü imkanı onlara seferber ediyoruz” dedi.

Türkiye’de cimnastikte gelinen noktanın önemli olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: “Bin lisanslı sporcudan 100 bin sporcuya ulaştık. Ama biz var olanla yetinmeyeceğiz. Her daim daha güzelini hedeflemeye ve bunlar için çalışmaya devam edeceğiz.”

Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu’nun tüm vatandaşların her dakika emrinde olacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Tesisimiz İstanbul ve ülkemiz için önemli bir misyon üstlenecek. Ulusal ve uluslararası müsabakalar, kamplar düzenlenecek ve bir sembol olacak. Sporun halka yayılması noktasında da önemli bir merkez olacak” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ziyaretinde Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe ve Türkiye Jimnastik Federasonu Başkanı Suat Çelen’in dışında sporcular da eşlik etti. Milli cimnastikçilerle sohbet ederek fikir alışverişinde bulunan Bakan Kasapoğlu, son olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.