Bakan Kasapoğlu'dan Süper Lig açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NTV'de katıldığı programda gündemdeki konulara dair merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili soruya yanıt verirken, "Ortak akıl ve gelişmeler durumu netleştirecektir" dedi.

"HERKESİN BULUŞACAĞI GÜNLER ÇOK UZAK OLMAYACAK"

"Her şeyin başı sağlık. Sağlık olduktan sonra her şey Allah'ın izniyle olur. Olimpiyatlar, Avrupa şampiyonası ertelendi. Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Bu süreçte bırakın gğç kaybetmeyi, daha da güçlü çıkacağız. Sporcularımız ve federasyonlarımız ile sürekli görüşüyorum. Her birinin morali yüksek durumda. Bu enerjiyi sahaya yansıtacağız. Liglerin başlamasıyla ilgili durumu federasyonlarımız ve uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde netleştireceğiz. Ortak akıl ve gelişmeler durumu netleştirecektir. Herkesin buluşacağı günler inşallah çok da uzak olmayacaktır."

"HALKIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYİN ÖNÜNDE GELİR"

"Biz bir sporcumuzun sağlığını, bir maçın oynanmasına değişmeyiz. Teknik heyetlerin, sporcuların ve halkımızın sağlığı her şeyin önünde gelir. Spor camiasına da bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Vaka sayısına göre ligleri en erken seyircisiz oynatan ülke biziz. Yine ölüm oranına göre ligleri en erken erteleyen ülke biziz."

"KULÜPLERİMİZ ÜRETİM YAPMALI"

"Kulüplerimize yaptığımız en temel çağrımız üretim yapmaları. Bu kadar yetenekli gençlerimizin olduğu ülkede bu gençlerin ortaya çıkmasını sağlamalıyız. Kulüplerimize çok önemli görevler düşüyor. Amacımızın sporu çok daha ahenk içerisinde sürdürmek. Bu vatanın evlatlarının potansiyelini açığa çıkarmak istiyoruz. Kulüplerin maaş ve bonservis konusunda çalışmalar yapması gerekiyor ama özellikle üretim konusunda da yatırımlar yapmalılar. Kulüplerde israflara karşıyız. Yönetimler çok daha şeffaf ve hesap verebilir yapıda olmalı. Kulüpler Birliği Başkanı ve TFF Başkanı da çok çaba sarf ediyor. Ortak akıl ve mantık önemli. Bu süreçte hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Birbirimize moral ve destek vereceğiz. Bu süreci atalatacağız."