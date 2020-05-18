KoronavirÃ¼s nedeniyle bu yÄ±l evlerde kutlanacak olan 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± iÃ§in GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Dr. Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ± (DHA) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kutlama mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Bakan KasapoÄŸlu, mesajÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Demokrasimizin ve cumhuriyetimizin teminatÄ± deÄŸerli genÃ§ arkadaÅŸlarÄ±m, 19 MayÄ±s bir milat, milli mÃ¼cadele ruhunun tutuÅŸtuÄŸu gÃ¼n. 19 MayÄ±s milletin egemenliÄŸine ve tam baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na atÄ±lan ilk adÄ±m. Bu Ã¶zel gÃ¼n irademizi asla kimseye teslim etmeyeceÄŸimizi, ÅŸartlar ne kadar zor olursa olsun hiÃ§bir gÃ¼cÃ¼n bizi dize getiremeyeceÄŸini ve daima milli iradeye yaslanarak tÃ¼m zorluklarÄ±n Ã¼stesinden gelebileceÄŸimizi anlatan bir gÃ¼n. MÃ¼stesna gÃ¼nlerde, bayramÄ±mÄ±zÄ± meydanlarda kutlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in hÃ¼zÃ¼nlÃ¼yÃ¼z. Ama bu ÅŸartlarda da bu destansÄ± gÃ¼nÃ¼n anlamÄ±nÄ±, coÅŸkusunu, heyecanÄ±nÄ± hissediyor, bu sevinci hep birlikte yaÅŸÄ±yoruz. Hamdolsun; Ã¼lkesine, milletine, insani deÄŸerlere sadakatle sahip Ã§Ä±kan, dÃ¼nyaya hak, hukuk, adalet, vicdan penceresinden bakan, Ã¶zgÃ¼veni tam bir genÃ§liÄŸimiz var. GenÃ§lerimiz bilgiyle donanmÄ±ÅŸ ve bu anlamda ortaya koymuÅŸ olduklarÄ± fedakÃ¢rlÄ±klarla tÃ¼m dÃ¼nyaya birer vicdan, birer merhamet, birer adalet sembolÃ¼ oldular.

GenÃ§lerin BakanÄ± olarak, sizlerin rÃ¼yalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmekten, taleplerini karÅŸÄ±lamaktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyuyorum. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n siz deÄŸerli genÃ§lerimize selamlarÄ±nÄ±, sevgilerini iletmek istiyorum. TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸe olan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde yegÃ¢ne gÃ¼vencemiz genÃ§lerimiz. Hayata, geleceÄŸe en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanmanÄ±z iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, Ã§alÄ±ÅŸmaya da devam edeceÄŸiz. GeÃ§miÅŸ demokrasisi ve hukuk dÃ¼zeniyle bilimde, sporda, sanatta ve hayatÄ±n tÃ¼m alanlarÄ±nda daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve daha mutlu bir TÃ¼rkiye hedeflerine siz deÄŸerli genÃ§lerimizle ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Bu duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle 19 MayÄ±s 1919'un 101'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde bugÃ¼nÃ¼ genÃ§liÄŸe armaÄŸan eden Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼, tÃ¼m istiklal kahramanlarÄ±mÄ±zÄ±, aziz ÅŸehitlerimizi ve gazilerimizi ÅŸÃ¼kranla yÃ¢d ediyorum. DeÄŸerli genÃ§ler 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±mÄ±z kutlu olsun."