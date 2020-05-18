Bakan KasapoÄŸlu'ndan 19 MayÄ±s mesajÄ±!

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±.Â

Bakan KasapoÄŸlu yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Hedefimiz geliÅŸmiÅŸ demokrasisi ve hukuk dÃ¼zeniyle; bilimde, sanatta, sporda ve hayatÄ±n her alanÄ±nda daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve daha mutlu bir TÃ¼rkiye'dir. Bu hedefe yÃ¼rÃ¼rken en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼cÃ¼mÃ¼z ve gÃ¼vencemiz genÃ§lerimizdir." dedi.Â

Bakan KasapoÄŸlu yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"19 MayÄ±s 1919'da milletimizin umudu olarak Samsun'da baÅŸlatÄ±lan Ä°stiklal MÃ¼cadelemizin 101. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ idrak ediyoruz. Aziz milletimizin her bir ferdi, bu vatanÄ±n bize ÅŸanlÄ± ecdadÄ±mÄ±zÄ±n bir emaneti olduÄŸunun ÅŸuuru iÃ§indedir. Bu millet, bir asrÄ± aÅŸkÄ±n bir zaman boyunca iftiharla taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± aziz emaneti layÄ±kÄ±yla geleceÄŸe taÅŸÄ±mak noktasÄ±nda bugÃ¼n her zaman olduÄŸundan daha da kararlÄ± ve azimlidir. Her alanda yerli ve milli atÄ±lÄ±mlarla Ã¼lkemizi layÄ±k olduÄŸu seviyelere Ã§Ä±karacak motivasyonun kaynaÄŸÄ±, milli mÃ¼cadele ruhumuzdur. Hedefimiz geliÅŸmiÅŸ demokrasisi ve hukuk dÃ¼zeniyle; bilimde, sanatta, sporda ve hayatÄ±n her alanÄ±nda daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve daha mutlu bir TÃ¼rkiye'dir. Bu hedefe yÃ¼rÃ¼rken en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼cÃ¼mÃ¼z ve gÃ¼vencemiz genÃ§lerimizdir. Bu tarihi gÃ¼n, aynÄ± zamanda, geleceÄŸimizin gÃ¼vencesi sevgili genÃ§lerimizin; akÄ±l, duygu, saÄŸduyu ve fedakarlÄ±kla istikbalimize sahip Ã§Ä±kma sorumluluÄŸunu aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndÃ¼r."Â

GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak genÃ§lerin Ã§aÄŸÄ±n gerektirdiÄŸi ÅŸekilde hayata katÄ±labilmeleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden KasapoÄŸlu mesajÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:Â

"Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatÄ± genÃ§lerimiz; vatanÄ±mÄ±za ve milletimizin hukukuna sÄ±msÄ±kÄ± baÄŸlÄ±dÄ±r. Daha nice nesiller boyunca genÃ§lerimiz bu kutlu gÃ¶revlerini layÄ±kÄ±yla yerine getirmeye aynÄ± ÅŸevkle devam edecektir. GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak bu ÅŸuurla, genÃ§lerimizin Ã§aÄŸÄ±n gerektirdiÄŸi ÅŸekilde bilgili, saÄŸlÄ±klÄ±, ahlaklÄ±, erdemli, manevi ve kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerlerimizi sahiplenen; kendine, Ã¼lkesine ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sorumluluklarÄ±nÄ±n farkÄ±nda olan ufku aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde yetiÅŸip hayata katÄ±labilmeleri iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. 19 MayÄ±s 1919'un 101. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Milli MÃ¼cadelemizin baÅŸkomutanÄ± Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼, bÃ¼tÃ¼n Ä°stiklal kahramanlarÄ±mÄ±zÄ± ve aziz ÅŸehitlerimizi ÅŸÃ¼kranla, minnetle ve rahmetle anÄ±yorum. 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±mÄ±z kutlu olsun."