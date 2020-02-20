Bakan Kasapoğlu'ndan derbi yorumu: Rekabetçi bir hafta bizi bekliyor

Futbolda hafta sonu çok önemli müsabakaların kendilerini beklediğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sporseverler, Fenerbahçe - Galatasaray, Beşiktaş - Trabzonspor, Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü, Sivasspor - Alanyaspor gibi şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek maçlarla büyük heyecan yaşayacaklar. Bu sezon son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi neredeyse ligimizin yarısı arasında geçiyor. Bu durum son derece memnuniyet verici. Çünkü bu tablo, Süper Lig'in kalitesinin arttığını gösteren, kıymetli bir tablodur. Desteklediğimiz takımların alacakları neticeler elbette çok önemli. Sevinebiliriz, üzülebiliriz, öfkelenebiliriz fakat bunların hepsi centilmenlik esasları içerisinde olmalıdır. Makro hedeflerimizi asla unutmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Müsabakaların kardeşlik içerisinde gerçekleşeceğini biliyorum"

Sahada rakip, saha dışında ebedi dost olunduğunun altını çizen Kasapoğlu, "En büyük hedefimiz uluslararası niteliklere sahip, marka değeri dünyayla yarışır seviyelere yükselmiş bir lig meydana getirmektir. Müsabakaların fair-play ruhu, kardeşlik içerisinde gerçekleşeceğini biliyorum. Sporcularımız, kulüplerimiz ve taraftarlarımız; Türk futbolunun kaybetmesine, onun itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir. Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz, kardeşiz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İyi olan kazansın" ifadelerini kullandı.