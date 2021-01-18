Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Halil Çömlekçi için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporuna yıllarca başarıyla hizmet etmiş kıymetli antrenörlerimizden İbrahim Halil Çömlekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Atletizme verdiği hizmetleri ve yetiştirdiği sporcularla her zaman hatırlanacak olan merhum İbrahim Halil Çömlekçi'ye Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve atletizm camiamıza başsağlığı diliyorum."