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18.01.2021 - 12:12 | | AA

Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Halil Çömlekçi için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Halil Çömlekçi için taziye mesajı
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Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporuna yıllarca başarıyla hizmet etmiş kıymetli antrenörlerimizden İbrahim Halil Çömlekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Atletizme verdiği hizmetleri ve yetiştirdiği sporcularla her zaman hatırlanacak olan merhum İbrahim Halil Çömlekçi'ye Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve atletizm camiamıza başsağlığı diliyorum."

Bakan Kasapoğlundan İbrahim Halil Çömlekçi için taziye mesajı

Maç Özeti: Athletic Club 3-2 FC Barcelona
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