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12.02.2021 - 07:00 |

Bakasetas: Kendimi özel hissettim

Trabzonspor’un yeni transferi Bakasetas, adaptasyon süreci yaşamadığını ve sahada en iyisini vermek için çalıştığını söyledi.

Bakasetas: Kendimi özel hissettim
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Yunan futbolcu, pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntıya rağmen bordo-mavili kulübün kendisine önemli bir yatırım yaptığını hatırlattı, “Futbolcu olarak istenildiğini hissetmek önemli. Geliş sebeplerimden biri bu” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor macerasına iki golle başlayan ve bir anda dikkatleri üzerine çeken Yunan futbolcu Bakasetas dünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Takıma katkı sağlayarak Trabzonspor’u hak ettiği yere ulaştırabilmeyi hedeflediğini ifade eden tecrübeli futbolcu, “Pandemi döneminde yaşanan sıkıntıya rağmen Trabzonspor’un bana yatırım yapmış olması beni de saha içerisinde onu geri ödemeye ve bunun karşılığını vermeye itiyor” dedi.
Futbolcu olarak istenildiğini hissetmenin önemli olduğuna vurgu yapan Bakasetas, şöyle devam etti: “Kendimi özel hissettim. Geliş sebeplerimden biri de bu. Trabzonspor gibi bir takımda oynayabilmek ve bu şansı elde edebilmek ihtiyacım olan bir şeydi. Zaten takım arkadaşlarım da ilk günden itibaren sanki hep buradayım gibi hissettirdi. Adaptasyon sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan her maçı oynamaya ve her maçı kazanmaya konsantre olmuş bir futbolcuyum.”
Büyük takımların her zaman büyük hedeflerinin olduğunu hatırlatan bordo-mavili oyuncu, “Trabzonspor gibi bir takımın oyuncusuysanız ve bu takım için oynuyorsanız, zaten sizin de başka hedefiniz olamaz. Biz de sadece kupalar kazanmak ve başarı elde etmek istiyoruz” diye konuştu.
Kulübün altyapısından övgüyle bahseden 27 yaşındaki oyuncu; Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’ün bu konuda en iyi örnekler olduğunu dile getirdi.

Bakasetas: Kendimi özel hissettim

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