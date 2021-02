Son dakika - Merih Demiral'a rekor bonservis! İngilizler duyurdu...

PİRLO: 'HER ZAMAN FARK AYARTIYOR' Milli futbolcu Merih Demiral'ın performansını hocası Andrea Pirlo değerlendirdi. İtalyan teknik adam, "Böylesine harika yeteneklere, böylesi şampiyonlara antrenörlük yaptığım için şanslıyım. Bütün oyuncularımız geri döndü. Merih Demiral da harika bir oyuncu ve harika bir insan. Oynamadığında bile her zaman bu takımın bir parçası, her zaman fark yaratan bir isim." diyerek milli futbolcumuzdan övgü dolu sözlerle bahsetti.