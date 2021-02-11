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Sabah
• 11 Şubat 2021 - 20:55 • Son Güncelleme:

Son dakika - Merih Demiral'a rekor bonservis! İngilizler duyurdu...

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Pirlo'nun güvendiği isimlerden olan Merih'e İngiltere'den teklif geldi. İşte detaylar...

Sabah
• 11 Şubat 2021 - 20:55 • Son Güncelleme:
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Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalya Kupası'nda Inter ile oynanan yarı final rövanş maçına damga vurmuştu.

2MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Juventus, 2-1'in avantajıyla çıktığı maçta Inter ile 0-0 berabere kalarak adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu. İtalyan basını, kusursuza yakın bir performans sergileyen 22 yaşındaki savunmacıya 7.5 puan vererek maçın en iyi oyuncusu seçmişti

3HAVA TOPLARINDA BİR MAKİNEYE DÖNÜŞTÜ

"HAVA TOPLARINDA BİR MAKİNEYE DÖNÜŞTÜ"

La Gazzetta dello Sport, 90 dakika sahada kalan Merih için "Adeta savunmaya duvar ördü. Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bir makineye dönüştü" İfadelerini kullanmıştı.

4JUVENTUS, LIVERPOOLU REDDETMİŞ

JUVENTUS, LIVERPOOL'U REDDETMİŞ

İngiliz basını ise bugün paylaştığı haberde Juventus'un transfer döneminde Merih Demiral için Liverpool'dan gelen teklifi reddettiğini yazdı.

557 MİLYON EURO

57 MİLYON EURO

Merih Demiral için yapılan söz konusu teklifin 57 milyon Euro olduğu belirtildi.

6JUVE TAKIMDA TUTTU

JUVE TAKIMDA TUTTU

Haberde "Genellikle yedek kulübesinde olan bir futbolcuya gelen bu teklif Juventus için oldukça cazipti. Ancak kulübün geleceğini de göz önünde bulundurarak onu takımda tutma kararı aldılar" ifadeleri kullanıldı.

7BONUCCI-CHIELLININİN HALEFİ MERİH-DE LIGT

BONUCCI-CHIELLINI'NİN HALEFİ MERİH-DE LIGT

Juventus'un Inter maçında gösterdiği performansla Merih Demiral için ne kadar doğru bir karar verdiğinin ortaya çıktığı belirtilirken, Merih - De Ligt ikilisinin Juventus'ta Bonuccia - Chiellini savunmasının halefi olduğunun altı çizildi.

8MERİH ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

MERİH ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Ayrıca Merih'in bu formunun sürmesinin Juventus'un onu takımda tutmaya devam edeceği anlamına geldiği de vurgulandı.

9PİRLO: HER ZAMAN FARK AYARTIYOR

PİRLO: 'HER ZAMAN FARK AYARTIYOR'

Milli futbolcu Merih Demiral'ın performansını hocası Andrea Pirlo değerlendirdi. İtalyan teknik adam, "Böylesine harika yeteneklere, böylesi şampiyonlara antrenörlük yaptığım için şanslıyım. Bütün oyuncularımız geri döndü. Merih Demiral da harika bir oyuncu ve harika bir insan. Oynamadığında bile her zaman bu takımın bir parçası, her zaman fark yaratan bir isim." diyerek milli futbolcumuzdan övgü dolu sözlerle bahsetti.

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