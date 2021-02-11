Sabah
• 11 Şubat 2021 - 20:55 • Son Güncelleme:
Son dakika - Merih Demiral'a rekor bonservis! İngilizler duyurdu...
Juventus'ta forma giyen Merih Demiral performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Pirlo'nun güvendiği isimlerden olan Merih'e İngiltere'den teklif geldi. İşte detaylar...
Sabah
• 11 Şubat 2021 - 20:55 • Son Güncelleme:
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Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalya Kupası'nda Inter ile oynanan yarı final rövanş maçına damga vurmuştu.
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JUVENTUS, LIVERPOOL'U REDDETMİŞ
İngiliz basını ise bugün paylaştığı haberde Juventus'un transfer döneminde Merih Demiral için Liverpool'dan gelen teklifi reddettiğini yazdı.
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PİRLO: 'HER ZAMAN FARK AYARTIYOR'
Milli futbolcu Merih Demiral'ın performansını hocası Andrea Pirlo değerlendirdi. İtalyan teknik adam, "Böylesine harika yeteneklere, böylesi şampiyonlara antrenörlük yaptığım için şanslıyım. Bütün oyuncularımız geri döndü. Merih Demiral da harika bir oyuncu ve harika bir insan. Oynamadığında bile her zaman bu takımın bir parçası, her zaman fark yaratan bir isim." diyerek milli futbolcumuzdan övgü dolu sözlerle bahsetti.
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