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14.09.2020 - 21:30 | | AA

Balıkesirspor: 3 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor, sahasındaGiresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Balıkesirspor: 3 - Giresunspor: 1
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Balıkesirspor: Atilla Özmen, Serdar Güncü, Cemal Emir Dede (Dk. 90 2 Berat Aydoğdu), Görkem Fidan (Dk. 86 Ümit Doğru), Kethevoama, Oltion Bilalli, Mahatma Otoo (Dk. 80 Emirhan Çakır), Emre Şahin, Nwankwo, Batuhan İşçiler, Francis Ezeh

Giresunspor: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Mehmet Taş, Alperen Aydın, Saruhan Bolat (Dk. 70 Ahmet Yusuf İpekçi), Erol Can Akdağ, Atakan Doğanay Aygün, İshak Doğan, Muhammed Himmet Ertürk, Ertuğrul Şenlikoğlu, Fatih Yılmaz

Goller: Dk. 45 ve Dk. 74 Mahatma Otoo, Dk. 90 2 Cemal Emir Dede (Balıkesirspor), Dk. 90 3 Muhammed Himmet Ertürk (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 36 Alperen Aydın (Giresunspor), Dk. 49 Serdar Güncü, Dk. 52 Görkem Fidan, Dk. 90 Oltion Bilalli (Balıkesirspor)

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